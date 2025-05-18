Giriş Tarihi: 18.05.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
21:14
Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları bugün açıklanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte, gözler sonuçlara çevrildi. 18 Mayıs 2025 Pazar günü çekilişi noter huzurunda Milli Piyango online resmi youtube hesabından gerçekleşecek. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, haftanın kazanan numaraları...