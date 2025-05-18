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Haberler Galeri Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 21:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 21:14

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları bugün açıklanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişte, gözler sonuçlara çevrildi. 18 Mayıs 2025 Pazar günü çekilişi noter huzurunda Milli Piyango online resmi youtube hesabından gerçekleşecek. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, haftanın kazanan numaraları...

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Şans Topu sonuçları haftanın iki günü gerçekleşiyor. Çarşamba ve Pazar günü açıklanan sonuçlar, şansoyunuseverler tarafından yakından takip ediliyor. Günün şanslı numaraları noter huzurunda belirleniyor ve Milli Piyango online sitesinden sorgulama yapılabiliyor. İşte, 18 Mayıs 2025 Şans topu sonuç sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

18 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte,18 mayıs 2025 Şans Topu sonuçları MP bilet sorgula ekranında!

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.