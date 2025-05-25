Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
15:43
Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları ile araştırmalara konu oldu. Kemal Sunal'ın kült yapımları arasında yerini alan film bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleniyor. 1979 yapımı komedi filmi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki; Şark Bülbülü filmi nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler: