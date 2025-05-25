Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeker. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.