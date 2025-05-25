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Haberler Galeri Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:43

Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları ile araştırmalara konu oldu. Kemal Sunal'ın kült yapımları arasında yerini alan film bu akşam televizyon ekranlarında bir kez daha izleniyor. 1979 yapımı komedi filmi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki; Şark Bülbülü filmi nerede çekildi? İşte, filme dair merak edilenler:

Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Şark Bülbülü konusu ile türlü maceralara konu olan Şaban'ın hikayesine odaklanıyor. Sevdiği kızla evlenebilmek için çeşitli yollar deneyen Şaban'ın mücadelesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. İşte, Şark Bülbülü oyuncuları:

Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir.

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Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeker. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban Ballıses
Ayşen Cansev - Hatice
Osman Alyanak - Haydar
İhsan Yüce - Muhtar
Sırrı Elitaş - Zülfo Ağa

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
Dinçer Çekmez - Fethi
Ayşen Gruda - Fethi'nin Kız Kardeşi

Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları: Şark Bülbülü ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.