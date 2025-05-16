Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın’ın acı kaybı!

ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ

Nilay Sağın'ın bir süredir yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenildi. Ancak tüm çabalara ve yapılan müdahalelere rağmen hayata veda eden Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.