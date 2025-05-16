Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
16:30
Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın'ın acı kaybı!
Ünlü sanatçı Simge Sağın, ailesini derinden sarsan acı bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Sağın'ın bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden ablası Nilay Sağın yaşamını yitirdi. Bu üzücü haber, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Sağın ailesi büyük bir üzüntü içine girdi. Peki, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?