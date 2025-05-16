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Haberler Galeri Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın'ın acı kaybı!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 16:30

Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın'ın acı kaybı!

Ünlü sanatçı Simge Sağın, ailesini derinden sarsan acı bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Sağın'ın bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden ablası Nilay Sağın yaşamını yitirdi. Bu üzücü haber, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Sağın ailesi büyük bir üzüntü içine girdi. Peki, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın’ın acı kaybı!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Simge Sağın, ailesinden gelen üzücü bir haberle derin bir acı yaşadı. Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden ablası Nilay Sağın, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Bu kayıp, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yaratırken, Simge Sağın ve ailesi tarifsiz bir yas sürecine girdi. Peki, Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın’ın acı kaybı!

ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ

Nilay Sağın'ın bir süredir yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenildi. Ancak tüm çabalara ve yapılan müdahalelere rağmen hayata veda eden Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

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Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın’ın acı kaybı!

Simge Sağın'ın bu ani kaybın ardından sosyal medyada sevenlerini bilgilendirdi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Canımız Nilay'ımızı kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın’ın acı kaybı!

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Nilay Sağın'ın cenazesi 16 Mayıs Cuma günü, öğle namazına müteakip İstanbul Kadıköy'deki Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırıldı. Ünlü sanatçı Simge Sağın ablasının cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın neden vefat etti, hastalığı neydi? Simge Sağın’ın acı kaybı!

ANNESİNE SARILARAK TESELLİ ARADI
Simge Sağın cenaze töreninin ardından annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi.