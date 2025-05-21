Şeref Madalyası (Act of Valor) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Aksiyon ve savaş türündeki yapımlarıyla tanınan Mike McCoy ve Scott Waugh, Şeref Madalyası (Orijinal adıyla Act of Valor) filminin yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin senaryosu ise 300 Spartalı gibi epik yapımlarla tanınan başarılı senarist Kurt Johnstad'a ait. Gerçek olaylardan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan bu film, nefes kesen sahneleri ve gerçek askerlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Şeref Madalyası filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...