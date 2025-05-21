Giriş Tarihi: 21.05.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
13:18
Şeref Madalyası (Act of Valor) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Aksiyon tutkunlarını ekran başına kilitleyecek Şeref Madalyası (Orijinal adıyla Act of Valor) filmi, televizyon izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Gerçek askerlerin rol aldığı yapım, dikkat çekici sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle ilgi odağı oluyor. Peki, Şeref Madalyası filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar…