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Haberler Galeri Şeref Madalyası (Act of Valor) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 21.05.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 13:18

Şeref Madalyası (Act of Valor) filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Aksiyon tutkunlarını ekran başına kilitleyecek Şeref Madalyası (Orijinal adıyla Act of Valor) filmi, televizyon izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Gerçek askerlerin rol aldığı yapım, dikkat çekici sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle ilgi odağı oluyor. Peki, Şeref Madalyası filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar…

Şeref Madalyası Act of Valor filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Aksiyon ve savaş türündeki yapımlarıyla tanınan Mike McCoy ve Scott Waugh, Şeref Madalyası (Orijinal adıyla Act of Valor) filminin yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin senaryosu ise 300 Spartalı gibi epik yapımlarla tanınan başarılı senarist Kurt Johnstad'a ait. Gerçek olaylardan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan bu film, nefes kesen sahneleri ve gerçek askerlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Şeref Madalyası filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Şeref Madalyası Act of Valor filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Navy Seal olarak adlandırılan "Deniz Komandoları" bu sefer daha önce hiç bir filmde işlemediği gibi işleniyor, gerçek Navy Seal operasyonlarından yola çıkılarak oluşturulan filmin kurgusu izleyicisini adrenalin dolu heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor.

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Şeref Madalyası Act of Valor filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Kaçırılan bir CIA ajanının peşindeki bir operasyonun sonunda dünyamız için büyük bir tehlikenin varlığı keşfedilir. Bu durum Deniz Komandoları'nı, tehlikelerle dolu ve sonucu tüm dünyanın can güvenliğini etkileyecek gizli bir operasyon yapmaya zorunlu kılar.

Şeref Madalyası Act of Valor filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Cottle - Abu Shabal

Rorke Denver - Lt. Rorke

Alex Veadov - Christo

Roselyn Sánchez - Lisa Morales

Şeref Madalyası Act of Valor filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Nestor Serrano - Walter Ross

Emilio Rivera - Sanchez

Drea Castro - Recruit

Keo Woolford - Recruit