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Haberler Galeri THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:38

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak seyahat severlere kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için müjdeli haber geldi. THY, yurt içi uçuşlar için geçerli olacak özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Peki, THY indirimli biletleri nasıl alınır, kampanya hangi tarihlerde ve seferlerde geçerli olacak?

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası başlattı. THY'nin indirimli biletleri yalnızca yurt içi seferlerde uygulanırken, ucuz bilet almak isteyenler kampanya detaylarını resmi sitelerden öğrenebilecek. İşte 2025THY indirimli uçak bileti kampanyası hakkında öne çıkanlar…

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

THY'DEN 19 MAYIS'A ÖZEL YURT İÇİ UÇUŞLARDA İNDİRİM FIRSATI

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, yolcularına avantajlı seyahat imkanları sunmaya devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir kampanya başlatan THY, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet seçenekleriyle seyahat planlarını kolaylaştırıyor.

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THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI, BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre şirket, yurt içine 919 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında bilet satın alabilecek.

Yurt içi uçuşlar ise 1 Ekim-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?

115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?
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