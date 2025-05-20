Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
11:38
THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?
Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak seyahat severlere kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için müjdeli haber geldi. THY, yurt içi uçuşlar için geçerli olacak özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Peki, THY indirimli biletleri nasıl alınır, kampanya hangi tarihlerde ve seferlerde geçerli olacak?