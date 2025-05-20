THY UCUZ BİLET KAMPANYASI: THY indirimli uçak biletleri ne zaman, hangi seferlerde geçerli?

THY'DEN 19 MAYIS'A ÖZEL YURT İÇİ UÇUŞLARDA İNDİRİM FIRSATI

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, yolcularına avantajlı seyahat imkanları sunmaya devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir kampanya başlatan THY, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet seçenekleriyle seyahat planlarını kolaylaştırıyor.