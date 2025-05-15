Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
14:34
2025 yılı Ulusal Staj Programı başvuru süreci, 23 Aralık 2024 ile 10 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Öğrencilerin sisteme yüklediği bilgi ve belgeler, başvurdukları kurumlar tarafından titizlikle incelendi ve değerlendirme aşamasına geçildi. Değerlendirme süreci sona erdiğinde, uygun adaylardan oluşan stajyer havuzu işverenlerin erişimine sunuldu. Peki, 2025 Ulusal Staj Programı stajyer havuzu nereden ve nasıl görüntülenir? İşte Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...