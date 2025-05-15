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Haberler Galeri Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:34

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

2025 yılı Ulusal Staj Programı başvuru süreci, 23 Aralık 2024 ile 10 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Öğrencilerin sisteme yüklediği bilgi ve belgeler, başvurdukları kurumlar tarafından titizlikle incelendi ve değerlendirme aşamasına geçildi. Değerlendirme süreci sona erdiğinde, uygun adaylardan oluşan stajyer havuzu işverenlerin erişimine sunuldu. Peki, 2025 Ulusal Staj Programı stajyer havuzu nereden ve nasıl görüntülenir? İşte Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Program kapsamında üniversite öğrencileri, mesleki gelişimlerini destekleyecek kurumlarda staj yapma fırsatı bulacakken adaylara sonuçlar basılı ya da e-posta yoluyla bildirilmeyecek. İşte, 2025 Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama ekranı...

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

2025 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Mart'ta tamamlanan 2025 Ulusal Staj Programı başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı 2025 yılı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı." ifadelerine yer verildi.

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Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru yapacak öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor.

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?

01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (yani 01.01.1990 ve sonrasında doğmuş) olan;

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitime devam eden,

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 (veya dengi sistemlerde karşılığı) olan;

aşağıdaki öğrenciler programa başvuru yapabilir:

Lisans düzeyinde eğitim gören 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri
(Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Ön lisans düzeyinde eğitim gören 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu erişime açıldı! 2025 Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları görüntüleme ekranı

Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2'nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.