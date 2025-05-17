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Haberler Galeri Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 14:30

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Vizontele Tuuba filmi, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmde; Tuba Ünsal, Tarık Akan, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan gibi usta isimler rol alıyor.2003 yılında vizyona gire komedi türündeki filmin oyuncuları, çekildiği yer ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.Peki Vizontele Tuuba konusu ne, oyuncuları kimler?

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Komedi türündeki Vizontele Tuuba filmi, bu akşam Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.Yayın saati yaklaşırken filmin nerede çekildiği ve konusu da merak konusu oldu. Vizontele Tuuba konusu ve oyuncuları...

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?
Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

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Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan: Deli Emin
Tarık Akan: Güner Sernikli
Altan Erkekli: Başkan Nazmi
İclal Aydın: Reyhan
Demet Akbağ: Sıti Ana
Tuba Ünsal: Tuba Sernikli
Tolga Çevik: Nazif
İdil Fırat: Aysel Sernikli
Salih Kalyon: Casım

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Erdal Tosun: Manav Şehmus
Cezmi Baskın: Latif
Nejat Uygur: Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya: Deniz Kızı
Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı
Ata Demirer: Telekutucu
Yasemin Ergene: Aynur

Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?
1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı. Çekim platosunun inşaatında bir ay boyunca günde 85 kişi çalıştı. Filmin Ankara'da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi