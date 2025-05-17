Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
14:30
Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Vizontele Tuuba filmi, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmde; Tuba Ünsal, Tarık Akan, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan gibi usta isimler rol alıyor.2003 yılında vizyona gire komedi türündeki filmin oyuncuları, çekildiği yer ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.Peki Vizontele Tuuba konusu ne, oyuncuları kimler?