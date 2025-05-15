YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

2025 YKS'ye sayılı günler kala sınav giriş belgeleri adayların odağında. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav yerleri için sorgulamalar başladı.21 Haziran'da TYT, 22 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumları yapılacak.Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...