Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
19:56
YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınav için adaylar, 6 Şubat 2025'te başlayan başvuru süreciyle birlikte ücret ödemelerini tamamladı.Sınav tarihi yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınava hangi merkezde katılacakları.Peki, 2025 YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?