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Haberler Galeri YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:56

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınav için adaylar, 6 Şubat 2025'te başlayan başvuru süreciyle birlikte ücret ödemelerini tamamladı.Sınav tarihi yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınava hangi merkezde katılacakları.Peki, 2025 YKS ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

2025 YKS'ye sayılı günler kala sınav giriş belgeleri adayların odağında. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav yerleri için sorgulamalar başladı.21 Haziran'da TYT, 22 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumları yapılacak.Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.

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YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

2025 YKS HANGİ TARİHTE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamayla birlikte sınav tarihleri netleşti. Takvimin açıklanmasıyla birlikte 2025 YKS oturumlarının yapılacağı tarihler de belli oldu.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ

Üniversite sınavı bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilirken sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.