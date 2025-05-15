Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
12:51
Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?
Ünlü yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi olan ünlü isimden vefat haberi geldi. Yeşilçam camiasından taziye mesajları paylaşılmaya başladı. Hazal filmi ile adını duyuran yönetmen vefatı sonrası gündemdeki yerini aldı. Peki; Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?