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Haberler Galeri Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:51

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

Ünlü yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi olan ünlü isimden vefat haberi geldi. Yeşilçam camiasından taziye mesajları paylaşılmaya başladı. Hazal filmi ile adını duyuran yönetmen vefatı sonrası gündemdeki yerini aldı. Peki; Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

Yönetmen Ali Özgentürk kimdir sorusu vefat haberi ardından arama motorlarına yöneltiliyor. Senarist, yapımcı ve yönetmen olarak sinema sektöründe kariyerini yükselten Özgentürk'ün ismi önce ilk uzun metrajlı filmi Hazal daha sonra Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile anılıyor. Peki; Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

ALİ ÖZGENTÜRK HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 79 yaşında hayatını kaybetti. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'Hazal' ile adını duyuran Özgentürk, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da senarist koltuğunda oturuyor.

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Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

4 Kasım 1945 Adana doğumlu olan Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Kamera asistanlığı yaparak sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi yönetmenlere asistanlık yaptı.

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyurarak birçok ödül kazanan Ali Özgentürk 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde olduğu üzere birçok yapımda senarist koltuğunda da yer aldı.

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti! Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşındaydı, filmleri neler?

ALİ ÖZGENTÜRK FİLMLERİ

(Yönetmen)

1974: Ferhat
1975: Yasak
1979: Hazal
1981: At
1986: Bekçi
1987: Su Da Yanar
1992: Çıplak
1995: Yer Çekimli Aşklar
1997: Mektup
1997: Sır
2000: Balalayka
2004: Kalbin Zamanı
2008: Yengeç Oyunu
2011: Görünmeyen