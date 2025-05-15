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Haberler Galeri Zor Ölüm (Die Hard) konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 19:55

Zor Ölüm (Die Hard) konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?

Aksiyon türünün efsane yapımları arasında giren Zor Ölüm filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. 1988 yapımı filmin yönetmen koltuğunda John McTiernan oturuyor. Orijinal adıyla Die Hard Bruce Willis'in öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Peki; Zor Ölüm oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, detaylar:

Zor Ölüm Die Hard konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?

Zor Ölüm konusu ile New York polis departmanı dedektifi John McClane'in macerasını anlatıyor. Senaristliğini Jeb Stuart ve Steven E. De Souza'nın yaptığı film bu akşam yayında sinemaseverleri bekliyor. İşte, Zor Ölüm oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler:

Zor Ölüm Die Hard konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?

ZOR ÖLÜM KONUSU

Zor Ölüm'de Noel gecesi New York polis departmanı dedektifi John McClane günden güne uzaklaştığı karısı Holly'le arasını düzeltmek ve tekrar barışmak için Los Angeles'a gelir. Holly şirketinin yılbaşı partisi için Nakatomi Plaza'dadır ve McClane bu binaya doğru yola çıkar.

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Zor Ölüm Die Hard konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?

McClane plazaya vardığında kıyafetlerini değiştirmek için bir odaya girer. Bu esnada bir grup Alman terörist binayı kuşatarakk içindeki insanları rehin alır. Ellerinden kurtulabilen tek kişi McClane'dir. Şimdi McClane'e düşen görev içerisinde eşinin de bulunduğu bu kalabalığı kurtarmak olacaktır.

Zor Ölüm Die Hard konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?

ZOR ÖLÜM OYUNCULARI

Bruce Willis: John McClane
Alan Rickman: Hans Gruber
Bonnie Bedelia: Holly Gennero McClane
Reginald VelJohnson: Çavuş Al Powell
Alexander Godunov: Karl
Paul Gleason: Emniyet Müdür Yardımcısı Dwayne T. Robinson
William Atherton: Richard Thornburg
De'voreaux White: Argyle
Hart Bochner: Harry Ellis
James Shigeta: Joseph Yoshinobu Takagi
Dennis Hayden: Eddie

Zor Ölüm Die Hard konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?