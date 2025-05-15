Zor Ölüm (Die Hard) konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?

Zor Ölüm konusu ile New York polis departmanı dedektifi John McClane'in macerasını anlatıyor. Senaristliğini Jeb Stuart ve Steven E. De Souza'nın yaptığı film bu akşam yayında sinemaseverleri bekliyor. İşte, Zor Ölüm oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler: