Giriş Tarihi: 15.05.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
19:55
Zor Ölüm (Die Hard) konusu ve oyuncuları: Bu akşam ekranda! Zor Ölüm filmi ne zaman vizyona girdi, konusu ne?
Aksiyon türünün efsane yapımları arasında giren Zor Ölüm filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. 1988 yapımı filmin yönetmen koltuğunda John McTiernan oturuyor. Orijinal adıyla Die Hard Bruce Willis'in öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. Peki; Zor Ölüm oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, detaylar: