2018'in en iyi akıllı telefonları!

Samsung, Apple, Huawei, LG, Sony ve diğer isimler 2018 içinde birbirinden iddialı telefon modellerini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz yıl içinde daha fazla çerçevesiz tam ekranlı telefonlar gördük, ayrıca cihazların kamera sayısı da arttı. 2019'da ise ekranlardaki çıkıntıların kalkması ve ön kameraların ekran içinde yer alması bekleniyor ki, Samsung ve bazı üreticilerle ilgili dedikodular da bu yönde. İşte 2018'nin en iyi telefonları ve kullanıcılarına sunduğu özellikler...
Giriş Tarihi: 02.01.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 12:39