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'in en iyi akıllı telefonları!

, , , , ve diğer isimler içinde birbirinden iddialı telefon modellerini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz yıl içinde daha fazla çerçevesiz tam ekranlı telefonlar gördük, ayrıca cihazların kamera sayısı da arttı. 2019'da ise ekranlardaki çıkıntıların kalkması ve ön kameraların ekran içinde yer alması bekleniyor ki, Samsung ve bazı üreticilerle ilgili dedikodular da bu yönde. İşte 2018'nin en iyi telefonları ve kullanıcılarına sunduğu özellikler...

Giriş Tarihi: 02.01.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 12:39
2018'in en iyi akıllı telefonları!

Bakın hangi modeller var...

2018'in en iyi akıllı telefonları!

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

6.4 inç ekran

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2018'in en iyi akıllı telefonları!

128

2018'in en iyi akıllı telefonları!

6 GB

2018'in en iyi akıllı telefonları!

3 bin mAh batarya

2018'in en iyi akıllı telefonları!

12 kamera

2018'in en iyi akıllı telefonları!

HUAWEI MATE 20 PRO

6.39 inç ekran

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