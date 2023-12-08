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Haberler Galeri Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu yöntem çok işinize yarayacak
Giriş Tarihi: 08.12.2023 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 18:51

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu yöntem çok işinize yarayacak

Teknolojinin gelişimiyle telefonlar da evrim geçirdi. Şimdi neredeyse herkesin elinde bir akıllı telefon yani smart phone var. iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, General Mobile, LG, Venüs, Casper ve onlarca marka! Telefonlarla yatıp kalkıyoruz. Her işimizi bu küçük aletlerden hallediyoruz. Böyle olunca da akıllı telefonlardaki en büyük derdimiz elbette şarj oluyor. Şarj kablosuna bağlı bir hayat yaşıyoruz. Youtube'da ustaca işler yapan bir kanal bu derde kendi imkanlarıyla öyle bir çözüm buldu ki milyonlarca kişi izledi ve hayran kaldı...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu yöntem çok işinize yarayacak

AKILLI TELEFONLARIN EN BÜYÜK SORUNUNU ÇÖZDÜ!

Akıllı telefon kullanıcıların şarj problemine evde bulduğu yöntemle çözüm buldu. Milyonlarca kez izlenen görüntüler hayran bıraktı. Peki bunu nasıl başardı?

Öncelikle bir adet USB kablosu...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu yöntem çok işinize yarayacak

Bir adet adaptör...

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Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu yöntem çok işinize yarayacak

Biraz bakır kablo...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu yöntem çok işinize yarayacak

Ufak bir mıknatıs...

Akıllı telefon kullananlar dikkat! Bu yöntem çok işinize yarayacak

Alüminyum folyo...

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