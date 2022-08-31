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Haberler Galeri Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil
Giriş Tarihi: 31.08.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 10:23

Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil

Artık tam anlamıyla akıllı telefonlar elimizden düşmüyor. Akıllı telefon yani smartphone piyasası giderek teknolojiyle birlikte gelişiyor. İlk olarak 29 Haziran 2007'de piyasaya sürülen Apple'ın iPhone telefon modeli dünyayı kasıp kavurdu. Ardından günümüzde Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Oppo, Casper, Vestel ve daha birçok marka bu piyasada büyük bir yarışa girişmiş durumda. Dokunmatik telefonlar böylesine ilerlemişken Nokia ile özdeşleşmiş eski telefon modellerinden hala işinize çok yarayacak şekilde faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte şaşkına çeviren görüntüler...

Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil

Şimdi artık hepimizin cebinde akıllı telefon var. Bu cihazların adeta esiriyiz. Öte yandan eski tip Nokia telefonların işinize epey yarayacağını hiç düşündünüz mü?

Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil

Peki eski tip telefonumuzu nasıl faydalı bir alete çevirebiliriz? Görünce siz de çok şaşıracaksınız!

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Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil

İşte aşama aşama o anlar!

Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil

Çok düşük bir fiyata bu kasalardan almakla işe başlıyorsunuz!

Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil
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