Giriş Tarihi: 31.08.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 10:23

Akıllı telefon kullanıcıları eski telefonunuzu sakın çöpe atmayın! Şaşırmamak elde değil

Artık tam anlamıyla akıllı telefonlar elimizden düşmüyor. Akıllı telefon yani smartphone piyasası giderek teknolojiyle birlikte gelişiyor. İlk olarak 29 Haziran 2007'de piyasaya sürülen Apple'ın iPhone telefon modeli dünyayı kasıp kavurdu. Ardından günümüzde Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Oppo, Casper, Vestel ve daha birçok marka bu piyasada büyük bir yarışa girişmiş durumda. Dokunmatik telefonlar böylesine ilerlemişken Nokia ile özdeşleşmiş eski telefon modellerinden hala işinize çok yarayacak şekilde faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte şaşkına çeviren görüntüler...