Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları! İşte en iyi telefonların özellikleri

Akıllı telefon piyasasındaki en iyi telefonlar ve özellikleri, telefon kullanıcıları için daima araştırılan bir konu olmuştur. İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri... HUAWEİ P20 PRO Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması. Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi. Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip. 8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh! Samsung Galaxy S9+ 6.2 inç ekran