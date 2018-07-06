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piyasasının en iyi telefonları! İşte en iyi telefonların özellikleri

Giriş Tarihi: 06.07.2018 00:19 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 01:13
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piyasasının en iyi telefonları! İşte en iyi telefonların özellikleri
Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları! İşte en iyi telefonların özellikleri

piyasasındaki en iyi telefonlar ve özellikleri, telefon kullanıcıları için daima araştırılan bir konu olmuştur. İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

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piyasasının en iyi telefonları!
Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları!

HUAWEİ P20 PRO
Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.

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piyasasının en iyi telefonları!
Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları!

un en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.

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piyasasının en iyi telefonları!
Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları!

Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.

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piyasasının en iyi telefonları!
Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları!

Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.

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piyasasının en iyi telefonları!
Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları!

8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh!

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piyasasının en iyi telefonları!
Akıllı telefon piyasasının en iyi telefonları!

Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran

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