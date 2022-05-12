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Haberler Galeri Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!
Giriş Tarihi: 12.05.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 13:23

Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!

Google, bugün gerçekleştirdiği I/O etkinliğiyle yeni Android 13 işletim sistemini duyurdu. Gelecek yeniliklerle ek olarak yeni ürünler de tanıtan Google, kullanıcılarına daha güvenli bir işletim sistemi sunacak.

Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!

Google, uzun zamandır takipçileri tarafından heyecanla beklenen etkinliğini gerçekleştirdi.

Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!

Android 13'ün resmen tanıtıldığı bu etkinlikte hem donanımsal hem de yazılımsal anlamda yaptığı etkinlikleri açıklayan Google, Android 13'ün daha güvenli ve kişisel olduğunu vurguladı.

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Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!

Android 13'e ait birçok yenilik ve özelliğin paylaşıldığı bu etkinlikte yeni işletim sistemine dair vurgulanan yenilik 'güvenlik ve kişileştirme' oldu.

Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!

'Tiramisu' adı verilen yeni sistem, 'Material You' ile gelecek ve Android kullanıcılarının telefonlarını özelleştirme imkanı sağlayacak.

Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!

Farklı seçenekte temaların da olacağı Material You, sunduğu düzeltilebilir renk seçenekleri ve üçüncü parti uygulamalarla medya oynatıcı gibi uygulamalarda da kullanılabilecek.

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