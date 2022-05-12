Android 13 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikler!

Google, uzun zamandır takipçileri tarafından heyecanla beklenen etkinliğini gerçekleştirdi. Android 13'ün resmen tanıtıldığı bu etkinlikte hem donanımsal hem de yazılımsal anlamda yaptığı etkinlikleri açıklayan Google, Android 13'ün daha güvenli ve kişisel olduğunu vurguladı. Android 13'e ait birçok yenilik ve özelliğin paylaşıldığı bu etkinlikte yeni işletim sistemine dair vurgulanan yenilik 'güvenlik ve kişileştirme' oldu. 'Tiramisu' adı verilen yeni sistem, 'Material You' ile gelecek ve Android kullanıcılarının telefonlarını özelleştirme imkanı sağlayacak. Farklı seçenekte temaların da olacağı Material You, sunduğu düzeltilebilir renk seçenekleri ve üçüncü parti uygulamalarla medya oynatıcı gibi uygulamalarda da kullanılabilecek. Duvar kağıdı ve temadaki renkleri eşleştirebilecek kullanıcılar, medya oynatıcılarda da değişiklik yaparak albüm kapağı gibi içeriklerin renklerini de eşleştirerek kilit ekranlarını anlık olarak değiştirebilecek. Tüm galeri ve medyaya erişim vermek yerine belirlenen ve kısıtlanabilir verilere erişim seçeneği sunarak kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunacak. iOS'ta da gördüğümüz sisteme yakın olarak 'Güvenlik ve Gizlilik Ayarları' sayfası eklenecek. Bu şekilde uygulamaların erişebildiği yerler daha şeffaf ve kontrol edilebilir olacak. Artık anlık mesajlaşma uygulamarının artışıyla birlikte kullanımı düşen SMS yerine Google yeni uçtan uca şifreli mesajlaşma desteği sunduğu Google Mesajlar uygulamasını sunacak. Bir diğer yenilik ise Google Cüzdan ile geliyor. Ancak bu özellik henüz ülkemizde kullanılmıyor. Google, gerçekleştirdiği I/O 2022 etkinliğinde Android 13'e ek olarak iki yeni ürününü de tanıttı. Daha önce tasarımı sızdırılan Pixel Watch ve yeni kulaklığı Pixel Buds Pro'nun tanıtımını yapan Google, bugün Android 13 Beta sürümünü de kullanıcıya sundu.