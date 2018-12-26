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  • Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

9.0 Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi ve tarihleri!

marka akıllı telefonlar ve tabletler 1 Ocak'tan itibaren 9.0 Pie güncellemesini kademeli olarak almaya başlayacak. Güney Koreli üretici, 2019 içinde hangi modellerin Android Pie güncellemesini alacağını ve güncellemelerin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. ilk olarak amiral gemisi modelleri Galaxy ve S9 Plus için çıktı. İşte Android 9.0 Pie güncellemesini alacak olan ve tablet modelleri...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:31
Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

hangi telefonların ve tabletlerin Pie alacağını listeledi. Bakın hangi modeller hangi tarihte Android 9.0 güncellemesine kavuşacak...

Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

ve Galaxy S8 Plus (Mart 2019)

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Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

8 (Mart 2019)

Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

Galaxy A9 2018

Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

Galaxy (Nisan 2019)

Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

Galaxy Plus (Nisan 2019)

Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

Galaxy A7 2018 (Nisan 2019)

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