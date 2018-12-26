Android 9.0 Pie güncellemesi alacak Samsung telefonlar listesi ve güncelleme tarihleri!

Samsung marka akıllı telefonlar ve tabletler 1 Ocak'tan itibaren Android 9.0 Pie güncellemesini kademeli olarak almaya başlayacak. Güney Koreli üretici, 2019 içinde hangi modellerin Android Pie güncellemesini alacağını ve güncellemelerin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Güncelleme ilk olarak amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9 Plus için çıktı. İşte Android 9.0 Pie güncellemesini alacak olan Samsung telefon ve tablet modelleri...
Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:31