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telefonlardaki gizli kodlar!

telefonları milyonlarca insan kullanıyor. Ancak hangi kullanıcılar bu gizli kodları biliyor? Bu kodlar bazı konularda büyük kolaylıklar sağlıyor...

Giriş Tarihi: 22.04.2018 00:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 01:07
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telefonlardaki gizli kodlar!
Android telefonlardaki gizli kodlar!

Bu gizli kodlar işletim sistemine sahip telefonlarda bir hayli işe yarıyor. Eğer numara bölümüne bu kodları yazıp çevirirseniz bakın neler oluyor?

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telefonlardaki gizli kodlar!
Android telefonlardaki gizli kodlar!
Telefon, Batarya, Ekran bilgileri ve Kullanım istatistikleri hakkında
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telefonlardaki gizli kodlar!
Android telefonlardaki gizli kodlar!
Fabrika durumuna telefonunuzu sıfırlanması - yalnızca uygulama verileri ve uygulamaları siler
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telefonlardaki gizli kodlar!
Android telefonlardaki gizli kodlar!
Bu kod tam bir silme yapar, aynı zamanda telefonlara yeniden firmware yükler
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telefonlardaki gizli kodlar!
Android telefonlardaki gizli kodlar!
Kamera hakkında bilgileri gösterir
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telefonlardaki gizli kodlar!
Android telefonlardaki gizli kodlar!
Güç düğmesi davranışını değiştirme
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telefonlardaki gizli kodlar!
Android telefonlardaki gizli kodlar!
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