Android telefonlardaki gizli kodlar!

Android telefonları milyonlarca insan kullanıyor. Ancak hangi kullanıcılar bu gizli kodları biliyor? Bu kodlar bazı konularda büyük kolaylıklar sağlıyor... Bu gizli kodlar Android işletim sistemine sahip telefonlarda bir hayli işe yarıyor. Eğer numara bölümüne bu kodları yazıp çevirirseniz bakın neler oluyor? Telefon, Batarya, Ekran bilgileri ve Kullanım istatistikleri hakkında Fabrika durumuna telefonunuzu sıfırlanması - yalnızca uygulama verileri ve uygulamaları siler Bu kod tam bir silme yapar, aynı zamanda telefonlara yeniden firmware yükler Kamera hakkında bilgileri gösterir Güç düğmesi davranışını değiştirme Tüm medya dosyalarını hızlıca yedekleme