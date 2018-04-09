Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)

Apple'ın yeni iOS güncellemesi olacak olan iOS 12'nin hangi iPhone'lara geleceği az çok belli oldu. Görünüşe göre o iPhone model için de yolun sonu geliyor. Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etse de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor. Ancak Apple'ın en merak edilen İOS sürümü kuşkusuz iOS 12. Apple, iOS 12 ile birlikte bir iPhone modeline daha verdiği desteği kesecek! Teknoloji devinden henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırısa Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi... iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus