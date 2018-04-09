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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)

'ın yeni güncellemesi olacak olan iOS 12'nin hangi iPhone'lara geleceği az çok belli oldu. Görünüşe göre o iPhone model için de yolun sonu geliyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 20:04
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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)
Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)
'ın yeni mobil işletim sistemi 11 iPhone ve iPad kullanıcılarının beğenisine 19 Eylül'de sunulmuştu. Ancak yeni iOS ile birlikte gelen sorunlar nedeniyle Apple, geliştirmelere devam etse de yeni sorunlar gelmeye devam ediyor.
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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)
Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)
Ancak 'ın en merak edilen sürümü kuşkusuz iOS 12. Apple, iOS 12 ile birlikte bir iPhone modeline daha verdiği desteği kesecek!
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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)
Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)

Teknoloji devinden henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırısa , 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak.

İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...

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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)
Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)
iPhone X
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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)
Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)
iPhone 8 Plus
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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)
Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)
iPhone 8
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o iPhone'un fişini çekiyor! ( 12 bu cihazlara gelecek)
Apple o iPhone'un fişini çekiyor! (iOS 12 bu cihazlara gelecek)
iPhone 7 Plus
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