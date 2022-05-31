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Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:13

Apple'dan büyük yenilik: Apple Search geliyor!

Apple'ın, 6 Haziran tarihinde gerçekleştireceği yazılım geliştiricileri konferansında neler paylaşacağına dair ortaya bir sürü iddia atıldı. Ünlü araştırmacı blog yazarı Robert Scoble ise ortaya attığı iddia ile insanları meraklandırdı.

Apple’dan büyük yenilik: Apple Search geliyor!

Apple, her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yazılım geliştiricileri için düzenlediği konferansın 2022 yılında 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu.

Apple’dan büyük yenilik: Apple Search geliyor!

Yeni Macbook Air tasarımının da paylaşılacağı iddia edilen bu tarihte paylaşılacak olan bir diğer yeniliğin ise özel arama motoru olduğu iddia edildi.

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Apple’dan büyük yenilik: Apple Search geliyor!

Eski Microsoft çalışanı araştırmacı yazar Robert Scoble, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir arama motorunun geleceğinin, Siri'nin de daha 'akıllı' olacağını yazdı.

Apple’dan büyük yenilik: Apple Search geliyor!

Robert, Apple'ın arttırılmış gerçeklikle ilgili neler yapacağını da merak ettiğini, Apple Gözlük'lerinin de gelebileceğini duyurdu.

Apple’dan büyük yenilik: Apple Search geliyor!

Apple'ın yıllar içinde yavaş yavaş web aramasına girme belirtileri gözle görülür bir şekilde biliniyordu.

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