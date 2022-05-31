Apple’dan büyük yenilik: Apple Search geliyor!

Apple, her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yazılım geliştiricileri için düzenlediği konferansın 2022 yılında 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu. Yeni Macbook Air tasarımının da paylaşılacağı iddia edilen bu tarihte paylaşılacak olan bir diğer yeniliğin ise özel arama motoru olduğu iddia edildi. Eski Microsoft çalışanı araştırmacı yazar Robert Scoble, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni bir arama motorunun geleceğinin, Siri'nin de daha 'akıllı' olacağını yazdı. Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get 'smart?' Hmmm. — Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022 Robert, Apple'ın arttırılmış gerçeklikle ilgili neler yapacağını da merak ettiğini, Apple Gözlük'lerinin de gelebileceğini duyurdu. Apple'ın yıllar içinde yavaş yavaş web aramasına girme belirtileri gözle görülür bir şekilde biliniyordu. 2014 yılında, 8 yıl önce Applebot adında bir örümcekle HTML dosyalarında yerini almıştı. IP aralığı, Apple'ın APPLE-WWNET sunucusunda çözülen bu örümcek, 2015 yılında Apple'ın kendi arama sıralaması faktörlerini ve kullanıcı aracısı ayrıntılarını listeledi. Ayrıca Google arama ve yapay zeka yöneticisi olan yazılım mühendisi John Giannandrea'nın 2018 yılında Google'dan Apple'a geçtiği iddia ediliyor. Ortaya atılan iddialara göre Apple yeni bir arama motoru mu getiriyor, yoksa Siri'nin daha iyi olmasını mı sağlıyor? Öyleyse, Apple'ın Google veya Microsoft Bing ile rekabet edebilir mi? Google, Apple Safari'de varsayılan arama motoru olması için 2021'de Apple'a 15 milyar dolar ödedi. Açıkçası, Google'ın Apple Search üzerinde kontrol sahibi olması bu konuda çok önemli bir etki.