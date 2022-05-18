Apple’dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Canlı Altyazı Apple, FaceTime aramaları, video konferans uygulamaları, video akışı gibi yüz yüze konuşma uygulamalar için iPhone, iPad ve Mac'te İngilizce Canlı Altyazı özelliğinin beta testini yaptığını söyledi. Google, Canlı Altyazı özelliğini Android 10 ile piyasaya sürdü ve Pixel 2 ve sonraki cihazlarda İngilizce olarak kullanıma sundu. Ayrıca diğer Android telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro için ek dil seçenekleri sunmuştu. Apple ekosisteminin de bu yeniliğe yetişmesi sevenlerini mutlu etti. Android'in uygulaması gibi, Apple da altyazılarının kullanıcının cihazlarında oluşturulacağını ve bilgileri gizli tutacağını söylüyor. Beta, bu yıl içinde ABD ve Kanada'da iPhone 11 ve üstü, A12 Bionic CPU'lu iPad'ler ve üstü ve Apple Silikon CPU'lu Mac'ler için başlayacak. Apple Watch Apple Watch, bir aramayı sonlandırmak, bildirimleri kapatmak, fotoğraf çekmek, medyayı duraklatmak/ oynatmak veya bir antrenman başlatmak için parmaklarınızı çift sıkıştırmayı tanıyan 'Hızlı Eylemler' ile geçen yıl eklediği 'Yardımcı Dokunma' hareketi tanıma kontrollerini genişletecek. Apple Watch, eşleştirilmiş bir iPhone'dan uzaktan kumanda ekleyen yeni bir yansıtma özelliğiyle fiziksel ve motor engelleri olan kişiler için de kullanımı kolaylaşıyor. Apple Watch Yansıtma, AirPlay'den alınan teknolojiyi içerir ve özellikle küçük ekranına dokunma yeteneğinize veya hangi ses kontrollerinin etkinleştirebileceğine güvenmeden Saatin benzersiz özelliklerine erişmeyi kolaylaştıracak. Ses Tanıma Apple, duman alarmı veya akan su gibi belirli sesleri almak ve sağır veya işitme güçlüğü olan kullanıcıları uyarmak için iOS 14 ile 'Ses Tanıma' özelliğini kullanıma sundu. Yakında yapacağı yeniliklerle izin verdiğiniz sesleri anlayacak ve ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, tekrarlanan uyarıları dinleyecek ve kullanıcıları uyarabilecek. Örneğin işitme engelli bir bireye kapı zilinin çaldığını bildirecek. VoiceOver VoiceOver ekran okuyucu uygulaması, Speak Selection ve Speak Screen özelliklerinde yapılan yeni geliştirmeler, Arapça (Dünya), Baskça, Bengalce (Hindistan), Bhojpuri (Hindistan), Bulgarca, Katalanca ve Hırvatça, Farsça, Fransızca (Belçika), Galiçyaca, Kannadaca, Malayca, Mandarin (Liaoning, Shaanxi, Sichuan), Marathi, Şanghay (Çin), İspanyolca (Şili), Slovence, Tamilce, Telugu dili, Ukraynaca, Valensiya dili ve Vietnamca. Mac'te VoiceOver'ın yeni Metin Denetleyicisi fazladan boşluklar veya büyük harfler gibi biçimlendirme sorunlarını tararken, Apple Haritalar'da VoiceOver kullanıcıları yürüyüş yol tariflerine nereden başlayacaklarını belirten yeni ses ve dokunsal geri bildirimler eklenecek. Kapı Algılama Apple, cihaz üzerinde işlemenin Kapı Algılama için bir iPhone veya iPad'deki lidar sensörlerini ve kameraları kullanacağını iddia ediyor. iOS'a gelen yeni özellik, kullanıcıların yeni bir konumdaki giriş yollarını bulmasına, nerede olduğunu söylemesine ve bir düğmeyle mi yoksa tutamakla mı çalıştığını ya da açık mı yoksa kapalı mı olduğunu tanımlamasına yardımcı olacak. Buddy Controller Gelecek bir diğer yeni özellik ise Xbox'taki 'Copilot' özelliğine benzer şekilde, iki oyun kumandasını bağlayarak başka bir oyuncuyla tek bir oyun kumandası gibi kullanabilmenizi sağlayan Buddy Controller.