Apple’dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Canlı Altyazı

Apple, FaceTime aramaları, video konferans uygulamaları, video akışı gibi yüz yüze konuşma uygulamalar için iPhone, iPad ve Mac'te İngilizce Canlı Altyazı özelliğinin beta testini yaptığını söyledi.

Google, Canlı Altyazı özelliğini Android 10 ile piyasaya sürdü ve Pixel 2 ve sonraki cihazlarda İngilizce olarak kullanıma sundu. Ayrıca diğer Android telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro için ek dil seçenekleri sunmuştu. Apple ekosisteminin de bu yeniliğe yetişmesi sevenlerini mutlu etti.