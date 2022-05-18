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Haberler Galeri Apple'dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:13

Apple'dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Dün sabah Apple çeşitli platformları düzenleyerek iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için yazılım güncellemeleri yapacağını duyurdu. İşte tüm yenilikler…

Apple’dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Canlı Altyazı

Apple, FaceTime aramaları, video konferans uygulamaları, video akışı gibi yüz yüze konuşma uygulamalar için iPhone, iPad ve Mac'te İngilizce Canlı Altyazı özelliğinin beta testini yaptığını söyledi.

Google, Canlı Altyazı özelliğini Android 10 ile piyasaya sürdü ve Pixel 2 ve sonraki cihazlarda İngilizce olarak kullanıma sundu. Ayrıca diğer Android telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro için ek dil seçenekleri sunmuştu. Apple ekosisteminin de bu yeniliğe yetişmesi sevenlerini mutlu etti.

Apple’dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Android'in uygulaması gibi, Apple da altyazılarının kullanıcının cihazlarında oluşturulacağını ve bilgileri gizli tutacağını söylüyor. Beta, bu yıl içinde ABD ve Kanada'da iPhone 11 ve üstü, A12 Bionic CPU'lu iPad'ler ve üstü ve Apple Silikon CPU'lu Mac'ler için başlayacak.

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Apple’dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Apple Watch

Apple Watch, bir aramayı sonlandırmak, bildirimleri kapatmak, fotoğraf çekmek, medyayı duraklatmak/ oynatmak veya bir antrenman başlatmak için parmaklarınızı çift sıkıştırmayı tanıyan 'Hızlı Eylemler' ile geçen yıl eklediği 'Yardımcı Dokunma' hareketi tanıma kontrollerini genişletecek.

Apple’dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Apple Watch, eşleştirilmiş bir iPhone'dan uzaktan kumanda ekleyen yeni bir yansıtma özelliğiyle fiziksel ve motor engelleri olan kişiler için de kullanımı kolaylaşıyor. Apple Watch Yansıtma, AirPlay'den alınan teknolojiyi içerir ve özellikle küçük ekranına dokunma yeteneğinize veya hangi ses kontrollerinin etkinleştirebileceğine güvenmeden Saatin benzersiz özelliklerine erişmeyi kolaylaştıracak.

Apple’dan Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilikler...

Ses Tanıma

Apple, duman alarmı veya akan su gibi belirli sesleri almak ve sağır veya işitme güçlüğü olan kullanıcıları uyarmak için iOS 14 ile 'Ses Tanıma' özelliğini kullanıma sundu. Yakında yapacağı yeniliklerle izin verdiğiniz sesleri anlayacak ve ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, tekrarlanan uyarıları dinleyecek ve kullanıcıları uyarabilecek. Örneğin işitme engelli bir bireye kapı zilinin çaldığını bildirecek.

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