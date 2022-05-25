Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla

Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından uzaya gidecek ilk Türk olmak isteyen kullanıcılar başvuru yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru yapan bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini açıkladı. 23 Mayıs 1977 sonrası doğmuş olan ve ileri seviyede İngilizce bilen kullanıcıların başvurabildiği bu göreve büyük ilgi oldu. Başvurunun yapıldığı siteye giren kullanıcı sayısının 3 milyona yakın olduğu açıklandı. Ancak bu ziyaretçi sayısından yalnızca 27.000'i sitedeki başvuru kısmına giriş yaptı. Bu 27.000 kişiden sadece 150'si gerekli şartları sağlayabildi. Başvurular 23 Haziran 2022 tarihine kadar devam ediyor. Adaylarda aranan koşullar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak, Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak, Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak, Boy uzunluğunun 149,5 ile 190,5 arasında olması Kilonun 43-110 Kg arasında olması