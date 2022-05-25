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Haberler Galeri Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:42

Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla

Uzaya gidecek ilk Türk'ün seçileceği duyurulduktan sonra kişisel başvuruların alındığı siteye ilgi oldukça fazla oldu. Siteye 24 saat içerisinde milyonlarca kullanıcı giriş yaptı.

Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla

Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından uzaya gidecek ilk Türk olmak isteyen kullanıcılar başvuru yapmaya başladı.

Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru yapan bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini açıkladı.

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Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla

23 Mayıs 1977 sonrası doğmuş olan ve ileri seviyede İngilizce bilen kullanıcıların başvurabildiği bu göreve büyük ilgi oldu.

Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla

Başvurunun yapıldığı siteye giren kullanıcı sayısının 3 milyona yakın olduğu açıklandı. Ancak bu ziyaretçi sayısından yalnızca 27.000'i sitedeki başvuru kısmına giriş yaptı.

Başvuru sayısı ortaya çıktı... İlgi oldukça fazla

Bu 27.000 kişiden sadece 150'si gerekli şartları sağlayabildi.

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