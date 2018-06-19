Bilim bu olayların gizemini çözemiyor

Taos uğultusu

Bir dizel motorunun çıkardığına benzer, uğultuya yakın bir sesin dünyanın dört bir köşesinden insanlarca duyulduğu rapor ediliyor. Özellikle Amerika, İngiltere ve Kuzey Avrupa'da insanlar zaman zaman uğultuya benzer bu sesi duyduklarını söylüyorlar. 10 Temmuz 2011'de, İngiltere'de Woodland kasabası sakinleri bu uğultuyu 2 ay boyunca duyduklarını açıkladılar. 1997 yılında, New Mexico'da Taos adlı küçük kasabada düzenlenen ve bu uğultuya ismini veren kongrede araştırmacılar bu sesin kaynağına ulaşmaya çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Kaynağı ve sebebi hakkında halen bir çok açıklama bulunan Taos Uğultusu'nun gerçek sebebi bulunamadı.