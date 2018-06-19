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bu olayların ini çözemiyor

birçok olaya açıklama getirmeye çalışırken bazı olaylar var ki bir türlü açıklama getirilemiyor. İşte o olaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 08:40
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bu olayların ini çözemiyor
Bilim bu olayların gizemini çözemiyor
Dünya üzerinde kimi olaylar yaşanıyor ki, in tüm çabaları bazen bunları açıklamaya yetmeyebiliyor. İşte sebebi bir türlü anlaşılamayan, i çözülemeyen olaylar...
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bu olayların ini çözemiyor
Bilim bu olayların gizemini çözemiyor

Mary Celeste

1872 yılının 7 Kasım günü Mary Celeste New York limanından demir aldı. Gemide Kaptan Briggs, karısı, küçük kızı ve 8 tayfa bulunuyordu. Geminin rotası İtalya'ya doğruydu. Ancak gemi Cebelitarık Boğazı'nda bulunduğunda içinde kimse yoktu. Hiçbir boğuşma izinin olmadığı gemide kaptanın günlüğü dışında her şey yerli yerindeydi. Gemidekilerden bir daha haber alınamadı.

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bu olayların ini çözemiyor
Bilim bu olayların gizemini çözemiyor

Tunguska Patlaması

Sibirya'nın Tunguska bölgesinde 1908 yılında meydana gelen büyük patlamanın sebebi hala çözülemedi. Patlama o kadar şiddetliydi ki, uzmanlar bu gücü Hiroşima'ya atılan atom bombasından 2 binden fazlasının ancak ortaya çıkarabileceğinde hemfikirler.

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bu olayların ini çözemiyor
Bilim bu olayların gizemini çözemiyor

Yıldırım topları

Atmosferde çok nadir görülen bir durum da, yıldırımların küre şeklinde meydana gelmesi. Bu konudaki en iyi belgelenmiş olay, 1984 yılında yaşandı. Bir yıldırım topu, Rus yolcu uçağına girdi ve tüm uçağı baştan sona yolcuların kafaları üzerinde aştı. Hiç ses yapmadığı belirtilen elektrik yüklü topun, herhangi bir zarara sebep olmadan uçaktan çıktığı açıklandı. Çok nadir gerçekleştiği için bu doğa olayını incelemek asla mümkün olmadı.

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bu olayların ini çözemiyor
Bilim bu olayların gizemini çözemiyor

Taos uğultusu

Bir dizel motorunun çıkardığına benzer, uğultuya yakın bir sesin dünyanın dört bir köşesinden insanlarca duyulduğu rapor ediliyor. Özellikle Amerika, İngiltere ve Kuzey Avrupa'da insanlar zaman zaman uğultuya benzer bu sesi duyduklarını söylüyorlar. 10 Temmuz 2011'de, İngiltere'de Woodland kasabası sakinleri bu uğultuyu 2 ay boyunca duyduklarını açıkladılar. 1997 yılında, New Mexico'da Taos adlı küçük kasabada düzenlenen ve bu uğultuya ismini veren kongrede araştırmacılar bu sesin kaynağına ulaşmaya çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Kaynağı ve sebebi hakkında halen bir çok açıklama bulunan Taos Uğultusu'nun gerçek sebebi bulunamadı.

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bu olayların ini çözemiyor
Bilim bu olayların gizemini çözemiyor

Roanoke Kolonisi

158 yılında John White liderliğindeki 121 kolonist günümüzde Kuzey Caroline sınırları içindeki Roanoke Adası'na ulaştılar. Kolonileşme sürecindeki ihtiyaçları gidermek için İngiltere'ye dönen John White, birkaç yıl sonra geri döndüğünde büyük şok yaşadı. Zira kolonideki insanlardan geriye hiçbir iz kalmamış, koloni tamamen bomboş durumdaydı. Hiçbir boğuşma izi olmaması da, Roanoke Kolonisi'nin daha sonra "Kayıp Koloni" olarak anılmasını sağladı. Kolonideki insanlardan hiçbiri tekrar görülmedi.

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bu olayların ini çözemiyor
Bilim bu olayların gizemini çözemiyor
Borneo'daki dev yılan...
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