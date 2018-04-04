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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir

Harvard Üniversitesi'nden insanları, insanları korkutacak bir açıklamada bulundular. in aniden yok olabileceğini iddia ettiler.

Giriş Tarihi: 04.04.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 12:48
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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir
Bilim insanlarından şok uyarı; Evren aniden yok olabilir
Fizikçiler, deki tüm maddelere kütle verdiği varsayılan Higgs bozununun, diğer adıyla Tanrı parçacığının, kozmosun yok oluşuna neden olabileceğini ifade etti.
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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir
Bilim insanlarından şok uyarı; Evren aniden yok olabilir
ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bir grup insanı Higgs bozonu tarafından yayılan negatif enerji balonun patlamasıyla, in aniden yok olabileceğini öne sürdü.
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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir
Bilim insanlarından şok uyarı; Evren aniden yok olabilir
Sürekli genişleyen inin yavaş ölümü, daha önce insanları tarafından maddenin temel yapı taşlarını açıklamak için kullanılan Parçacık Fiziği Standart Modeli’nde ortaya konmuştu. Bu modelde, kozmozun altındaki karanlık enerji denilen bir gücün, evrenin tamamıyla soğuk, özensiz bir uçuruma kaymasına kadar devam edecek olan genişlemesini hızlandırdığı ortaya atılmıştı.
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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir
Bilim insanlarından şok uyarı; Evren aniden yok olabilir
Ancak, yeni araştırma in sonunun yavaş yavaş değil, 10 üzeri 139 yıl içerisinde aniden gerçekleşecek bir patlamayla geleceğini ön görüyor.
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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir
Bilim insanlarından şok uyarı; Evren aniden yok olabilir
1970'lerden bu yana teorize edilen ve 2012 yılındaki Büyük Hadron Çarpıştırısı deneyinde keşfedilen Higgs bozonunun kütlesinin parçacık hızlandırıcı fiziğinde kullanılan bir enerji ölçüsü olan 125 gigaelektronvolt [GeV] olduğuna inanılıyor. Bununla birlikte, inin atom altı parçacıklarının etkileşimini açıklayan yasalara göre, maddenin kütlesi her zaman sabit kalmayabiliyor.
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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir
Bilim insanlarından şok uyarı; Evren aniden yok olabilir
Harvard Üniversitesi teorisyenlerinin yaptığı çalışmada, Higgs bozonunun kütlesinin de bir gün değişeceği ifade edildi. deki tüm maddelerin kütlesini oluşturan bu kuantum parçacığının değerleri değiştiğinde ise hayatı mümkün kılan tüm süreçlerin bozulabileceği ortaya konuldu.
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insanlarından şok uyarı; aniden yok olabilir
Bilim insanlarından şok uyarı; Evren aniden yok olabilir
Diğer taraftan, bu durum fiziğin bilinen tüm yasalarını yok edecek bir negatif enerji balonunu meydana getireceği açıklanarak, bu balonun inin tamamını kaplayana dek sürekli genişleyeceğine dikkat çekildi.
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