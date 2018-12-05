Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Telefonunuzda bu ayarı açtığınızda artık birisi sizi aradığında bakın neyle karşılaşacaksınız? Telefonunuzu açın ve hemen Ayarlar'a girin. Ardından Genel kısmına dokunun. Şimdi de Erişebilirlik seçeneğine tıklayın. Ardından Uyarılar için LED flaş'ı seçin. Bu ayarı şimdi açın. Her ikisi de yeşil olduktan sonra artık biri sizi aradığında telefonunuzun flaş ışığı yanıp sönmeye başlayacak; tıpkı pek çok eski telefonda olduğu gibi. Durun, daha bitmedi! Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?