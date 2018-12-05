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  • Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Bu ayarı değiştirin! sizi aradığında bakın ne oluyor...

Telefonunuzda bu ayarı açtığınızda artık sizi aradığında bakın neyle karşılaşacaksınız?

Giriş Tarihi: 05.12.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 10:10
Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

açın ve hemen Ayarlar'a girin.

Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Ardından kısmına dokunun.

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Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Şimdi de seçeneğine tıklayın.

Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Ardından Uyarılar için LED flaş'ı seçin.

Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Bu ayarı şimdi açın.

Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Her ikisi de yeşil olduktan sonra artık biri sizi aradığında telefonunuzun flaş ışığı yanıp sönmeye başlayacak; tıpkı pek çok eski telefonda olduğu gibi.

Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

Durun, daha bitmedi! Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?

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