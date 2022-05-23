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Haberler Galeri Bu iPhone'lar artık WhatsApp'ı kullanamayacak... İşte o modeller...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:58

Bu iPhone'lar artık WhatsApp'ı kullanamayacak... İşte o modeller...

WhatsApp, Apple'ın eski iPhone modellerinin desteğini yıl sonuna kadar keseceğini bildirdi.

Bu iPhone’lar artık WhatsApp’ı kullanamayacak... İşte o modeller...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yapmış olduğu güncellemelerle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Bu iPhone’lar artık WhatsApp’ı kullanamayacak... İşte o modeller...

Ancak gelen her yeniliklerle birlikte güncellenen uygulama, eski cihazlar için desteğin kesilmesine de neden oluyor.

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Bu iPhone’lar artık WhatsApp’ı kullanamayacak... İşte o modeller...

Gelen güncellemelerle birlikte WhatsApp, eski işletim sistemine sahip telefonlara güncelleme getiremiyor.

Bu iPhone’lar artık WhatsApp’ı kullanamayacak... İşte o modeller...

O telefonlar varsa dikkat…

Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, iOS 10 ve iOS 11 olan telefonların desteğini sonlandıracağı ortaya çıktı.

Bu iPhone’lar artık WhatsApp’ı kullanamayacak... İşte o modeller...

Wabertainfo isimli kaynağın paylaştığı ekran görüntüsüne göre, desteğin kesileceği bilgisi kullanıcıları üzdü.

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