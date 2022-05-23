Bu iPhone’lar artık WhatsApp’ı kullanamayacak... İşte o modeller...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yapmış olduğu güncellemelerle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Ancak gelen her yeniliklerle birlikte güncellenen uygulama, eski cihazlar için desteğin kesilmesine de neden oluyor. Gelen güncellemelerle birlikte WhatsApp, eski işletim sistemine sahip telefonlara güncelleme getiremiyor. O telefonlar varsa dikkat… Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, iOS 10 ve iOS 11 olan telefonların desteğini sonlandıracağı ortaya çıktı. Wabertainfo isimli kaynağın paylaştığı ekran görüntüsüne göre, desteğin kesileceği bilgisi kullanıcıları üzdü. Paylaşılan görüntülere göre iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemine sahip olan telefonlar 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durumda iPhone 5C ve iPhone 5S modelleri Ekim ayı itibarıyla WhatsApp'ı kullanamayacak. iPhone 5 serisindeki iOS desteği kesildiği için, iOS 12 işletim sistemi alamayan modeller 24 Ekim itibarıyla WhatsApp'ı kullanamayacak. iOS 12 yüklü iPhone 5S kullanıcıları bir süre daha WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilecek. WhatsApp kullanmaya devam etmek için güncelleme gereken iPhone modelleri; iPhone 5S iPhone 5C iPhone6 iPhone 6S şeklinde sıralanabilir.