Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

u sını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

Elimizden düşürmediğimiz larının larındaki ve paketler kafa karıştırıyor. Abonelerin istemeden yüksek faturalar ödemesiyle sonuçlanan bu karışıklık için birkaç adım izleyerek faturanızı düşürebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.11.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 10:12
Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

ları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Daha önceden sadece konuşmadan konuşmaya elimize aldığımız cep telefonlarının akıllanması tüm alışkanlıklarımızı değiştirdi. Sosyal ağlara bağlanıyoruz, video izliyoruz, müzik dinliyoruz...

Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

Kısacası larını artık elimizden düşürmüyoruz. Bu durum en çok larımızı etkiledi. Birçok farklı ye ait paket hayatımıza girdi. Dolayısıyla abonelerin kafası karıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

"Hattıma hangi paketler tanımlı?", "Az kullanıyorum ama çok mu ödüyorum?" ve "En doğru yi mi kullanıyorum?" gibi sorular abonelerin ilk aklına gelen sorular. Peki u sını düşürebilmek, mümkün mü? Bu sorudan yola çıkarak cep telefonu faturalarını düşürebilmek için adım adım bir rehber hazırladık. İşte faturaları düşürmek için izlenecek yollar...

Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

NE KADAR KULLANIYORUZ

iletişim hattı kullanıcılarının larını düşürmek için öncelikli olarak kullanımların analiz edilmesi gerekiyor. Analiz etmek için birçok farklı yöntem var. Bunların başında faturalara geliyor. Geçmiş aylardaki faturalarınızı inceleyerek konuşma, mesajlaşma ve internet kullanımlarınızın ortalamasını çıkarın. Bu bilgileri abonesi olduğunuz operatörün çağrı merkezinden isteyebilirsiniz. En basit yol ise operatörlerin resmi uygulamasını unuza indirerek, uygulama menüsündeki 'kullanım detayları' seçeneğini incelemek.

Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

İNTERNETİ NE KADAR KULLANIYORSUNUZ

Şu anda u larını şişiren en önemli kalem, internet. Abonelerin faturalarındaki ağırlığını her geçen gün arttırarak, ses ve konuşmaya ödenen parayı sollayan mobil internet kotasını doğru seçmek gerekiyor. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı bir web sitesi bulunuyor. Veri kullanım hesaplayıcı adındaki bu web sitesi üzerinden kullanım detaylarınıza göre bir kota belirlemek mümkün. Günde kaç e-posta alıp gönderiyorsunuz, kaç dakika video izliyorsunuz, kaç kez sosyal ağlara bağlanıyorsunuz gibi kullanım alışkanlıkları değerlendirilerek, aylık satın alınacak kota boyutu hesaplanabiliyor.

Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

TELEFONUN AKLINI KULLANIN

unda sında detoks yapmanın diğer bir yolu ise unuzdan geçiyor. Özellikle internet kullanımında. iOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ayarlarına girerek en çok hangi uygulamaların veri tükettiğini bulabilirsiniz. Bu tüketime göre söz konusu uygulamaları sınırlayabilirsiniz. Buna ek olarak kendinize günlük, haftalık veya aylık bir sınırlama getirebilirsiniz. Belirlediğiniz sınırı geçtiğinizde akıllı telefonunuz size bildirim göndererek, veri trafiğini kesiyor. Bu da faturanızda fazla kullanımdan dolayı ek paket almanızı engelliyor.

Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

DOĞRU PAKET SEÇİMİ

ların kabarmasındaki en önemli sebep yanlış pakette kalmak. Konuşma, mesajlaşma ve veri tüketimleri analiz edildikten sonra, operatörünüzün yetkili bir bayisine gidin veya çağrı merkezini arayın. İhtiyaçlarınıza en uygun paketi seçin. Her geçen gün artan veri tüketiminden dolayı internet kotasını özellikle 1-2 GB yüksek seçmeye çalışın. İnternet paketini aşmanız durumunda otomatik paket satın alma seçeneğini kapatın. Operatör yetkilisine internet kotasının bitmesi durumunda ver, trafiğinin kesilmesini belirtin.

BİZE ULAŞIN