Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

TELEFONUN AKLINI KULLANIN

Cep telefonunda faturasında detoks yapmanın diğer bir yolu ise akıllı telefonunuzdan geçiyor. Özellikle mobil internet kullanımında. iOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun ayarlarına girerek en çok hangi uygulamaların veri tükettiğini bulabilirsiniz. Bu tüketime göre söz konusu uygulamaları sınırlayabilirsiniz. Buna ek olarak kendinize günlük, haftalık veya aylık bir sınırlama getirebilirsiniz. Belirlediğiniz sınırı geçtiğinizde akıllı telefonunuz size bildirim göndererek, veri trafiğini kesiyor. Bu da faturanızda fazla kullanımdan dolayı ek paket almanızı engelliyor.