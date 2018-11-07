Cep telefonu faturasını düşürmenin yolları! Eğer bunları yaparsanız...

İNTERNETİ NE KADAR KULLANIYORSUNUZ
Şu anda cep telefonu faturalarını şişiren en önemli kalem, mobil internet. Abonelerin faturalarındaki ağırlığını her geçen gün arttırarak, ses ve konuşmaya ödenen parayı sollayan mobil internet kotasını doğru seçmek gerekiyor. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı bir web sitesi bulunuyor. Veri kullanım hesaplayıcı adındaki bu web sitesi üzerinden kullanım detaylarınıza göre bir kota belirlemek mümkün. Günde kaç e-posta alıp gönderiyorsunuz, kaç dakika video izliyorsunuz, kaç kez sosyal ağlara bağlanıyorsunuz gibi kullanım alışkanlıkları değerlendirilerek, aylık satın alınacak kota boyutu hesaplanabiliyor.