Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

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Doç. Dr. Teomete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin çok büyük hasar ve acılara yol açtığını, bu nedenle yapı sağlığının izlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Bunun için çeşitli yöntemler kullanıldığını aktaran Teomete, "Kendi içlerinde uygulama sorunları ve kısıtlılıkları var. Pahalı sistemler. Büyük bir yapıyı onlarla izlemek maliyetli. Mesela gerinim pulları Türkiye'de üretilmiyor, ithal ediliyor. Bir yapıyı izlemek için bundan yüzlerce kullanmak gerekiyor. Sadece noktasal ölçüm alıyor. Bu yöntemin veri sistemi maliyeti de yüksek. Dayanıklılığı da düşük." dedi.