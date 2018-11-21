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can kaybını 'akıllı ' önleyecek!

Bilim insanı , kendi hasarını ve şekil değiştirmesini ölçen "akıllı " geliştirdi.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:50
Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Türk bilim insanı , hasarı yüksek duyarlılıkta ölçebilen, yapı sağlığı hakkında bilgi vererek can ve mal kayıplarını önleyecek, içerisinde iletken özelliği olan pirinç lifi de bulunan "akıllı " geliştirdi.

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. , aynı bölümde görevli Prof. Dr. Serap Kahraman'ın danışmanlığında yürüttüğü özellikle köprü, viyadük, okul, hastane ya da çok katlı yüksek binaların yapı sağlığını kolay ve yüksek duyarlılıkta ölçmek için başlattığı "Akıllı üretimi" başlıklı projesini sonuçlandırdı.

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Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Yaklaşık 3 yıllık çalışması boyunca çeşitli karışımları deneyen Teomete, farklı içerikteki bu karışımlara testler uyguladı. Çalışmaların sonunda en uygun karışıma ulaşan Teomete, kendi hasarını da ölçebilen beton elde etti. "Akıllı beton"un başta deprem olmak üzere yapılara zarar veren olaylara karşı can ve mal güvenliğini koruması hedefleniyor.

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

86 KARIŞIM DENEDİ

Doç. Dr. Teomete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin çok büyük hasar ve acılara yol açtığını, bu nedenle yapı sağlığının izlenmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Bunun için çeşitli yöntemler kullanıldığını aktaran Teomete, "Kendi içlerinde uygulama sorunları ve kısıtlılıkları var. Pahalı sistemler. Büyük bir yapıyı onlarla izlemek maliyetli. Mesela gerinim pulları 'de üretilmiyor, ithal ediliyor. Bir yapıyı izlemek için bundan yüzlerce kullanmak gerekiyor. Sadece noktasal ölçüm alıyor. Bu yöntemin veri sistemi maliyeti de yüksek. Dayanıklılığı da düşük." dedi.

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Akıllı betonu elde etmek için 3 yıl çalıştıklarını anlatan Teomete, bunda da 86 farklı karışım tasarladıklarını dile getirdi. Bu karışımların her birinde farklı malzemeler kullandıklarını ifade eden Teomete, şöyle devam etti:

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

"Onlara basınç, eğilme ve yarma testleri yaptık. Sonuçta en iyi karışımı ortaya çıkardık. Akıllı içinde iletken özelliği bulunan bakır ve çinko karışımı olan pirinç alaşımı lifi, çimento, kum ve çakıl karışımı, akışkanlaştırıcı ve su var. Klasik betondan farkı pirinç lifinin bulunması. Beton kalıbının içine önce bakır elektrotlar koyuyoruz. Bu elektrotlar betonun elektriksel direncini kablolar yoluyla veri toplama sistemine iletmemizi sağlıyor. Elde ettiğimiz veriler yapının sağlığına ilişkin bilgiler veriyor. Veriler kabloyla aktarılabileceği gibi kablosuz olarak da ulaştırılabilecek. Bir yazılımla sonuçlar anlık cep telefonuna gelmesi de mümkün olacak."

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek

"YANGIN SENSÖRÜ OLARAK DA KULLANILABİLİR"

Doç. Dr. Teomete, akıllı betonunun tüm yapının yanı sıra sadece yapının gözlemek istenen kolonu ya da kirişinde de kullanabileceğini dile getirerek şunları söyledi:

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