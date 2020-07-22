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trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi

çılgın projelerini birbir gerçekleştirmeye devam ediyor. Ünlü girişimcinin trafik sorununu ortadan kaldırmak için tünel projesini hayata geçirmişti. Bunun için kurduğu Boring Company, tünelinin kazısını bitirdi. Peki tünellerde ulaşım hangi araçlarla sağlanacak? Neler olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 12:12
Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi

'ın "trafik beni çıldırtıyor" tweet'inin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Musk şikayet etmekle kalmadı, harekete geçti ve tünel projesi için düğmeye bastı.

Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi

Musk'ın yeraltı projesinin kazı çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bugün ise Musk'ın sahibi olduğu Boring Company'nin 'Loop' adını verdiği yeraltı ulaşım sisteminden yeni detaylar geldi.

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Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi

Yeraltı ulaşım sisteminde kullanılacak araçların hangileri olacağı bir süredir merakla bekleniyordu. Şirket bu sorunun yanıtını verdi.

Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Loop'ta kullanılacak araçlar Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Model 3 olacak.

Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi

Projenin hedefi yerin altından saatte 4 bin 400 aracın seyahat etmesini sağlamak.

Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi

Araçların maksimum saate 150 mil (241 kilonetre) hıza ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Musk'ın nihai hedefi ise Los Angeles ile 'ı birbirine bağlamak.

(NTV)

Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi
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