HaberlerGaleriElon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi
Elon Musk trafik sorununu çözecek! Çılgın projeden yeni detaylar geldi
Elon Musk çılgın projelerini birbir gerçekleştirmeye devam ediyor. Ünlü girişimcinin trafik sorununu ortadan kaldırmak için tünel projesini hayata geçirmişti. Bunun için kurduğu Boring Company, Las Vegas tünelinin kazısını bitirdi. Peki tünellerde ulaşım hangi araçlarla sağlanacak? Neler olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.07.2020
11:54
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
12:12
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