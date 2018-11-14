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'ın çılgın planı belli oldu!

Milyarder girişimci 'ın sıradaki hedefi gezegenimizin tamamına erişimi sağlamak. Bu plan çerçevesinde ilk adımı Şubat ayında atan Musk'un planı belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:46
Elon Musk'ın çılgın planı belli oldu!

Teknoloji sının adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan 'ın 'küresel ' projesi ile ilgili detaylar belli oldu.

Elon Musk'ın çılgın planı belli oldu!

'ın CEO'su olduğu 'in küresel projesi için geliştirdiği Starlink ları SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle fırlatılacak. Kısa vadede yörüngeye 50 adet uydu yerleştirilecek.

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Elon Musk'ın çılgın planı belli oldu!

Tabiri caizse gezegenimizi bir örümcek ağı gibi saracak olan lar 'nın farklı noktalarına kesintisiz hizmet sunacak.

Elon Musk'ın çılgın planı belli oldu!

'in uzun vadeli planı ise 'nın yörüngesine yerleştireceği 4000 adet yla tüm dünyaya sağlayacak global bir ağ kurmak.

Elon Musk'ın çılgın planı belli oldu!

Söz konusu proje ile hızının ciddi derecede artması ve internet erişimi bulunmayan noktalarında online ile buluşması hedefleniyor.

Elon Musk'ın çılgın planı belli oldu!
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Elon Musk'ın çılgın planı belli oldu!

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