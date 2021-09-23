Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu

NASA, ESA ve diğer birçok kurum uzaydaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Evrende gerçekleşen olaylara yanıt bulmaya çalışıyorlar. Sonunda ilginç bir fenomen gamma ışını patlamaları için ikna edici bir cevap verildi görünüyor. Gamma ışını patlamaları en parlak ve en enerji dolu ışık patlamaları olarak biliniyor. Bu patlamalar o kadar güçlü ki tek bir gamma ışını patlaması Güneş'ten tam bir trilyon kat daha fazla ışık yayabiliyor.