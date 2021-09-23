Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:40Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 14:41
Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu
Gök bilimciler evrende açıklanamayan olaylar hakkında araştırmalar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de sadece birkaç saniye boyunca görülen gizemli patlamalardı. 60 yıldan uzun zamandır söz konusu patlamalar birçok kez tespit edilmişti. Patlamalar hakkında çeşitli teoriler ortaya konmasına rağmen, araştırmacılar tam olarak cevap veremiyordu. Sonunda bir grup bilim insanı tarafından oluşturulan matematiksel modellemede ikna edici bir cevap bulundu. İşte detaylar...