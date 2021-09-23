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Haberler Galeri Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu
Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 14:41

Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu

Gök bilimciler evrende açıklanamayan olaylar hakkında araştırmalar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de sadece birkaç saniye boyunca görülen gizemli patlamalardı. 60 yıldan uzun zamandır söz konusu patlamalar birçok kez tespit edilmişti. Patlamalar hakkında çeşitli teoriler ortaya konmasına rağmen, araştırmacılar tam olarak cevap veremiyordu. Sonunda bir grup bilim insanı tarafından oluşturulan matematiksel modellemede ikna edici bir cevap bulundu. İşte detaylar...

Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu

NASA, ESA ve diğer birçok kurum uzaydaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Evrende gerçekleşen olaylara yanıt bulmaya çalışıyorlar. Sonunda ilginç bir fenomen gamma ışını patlamaları için ikna edici bir cevap verildi görünüyor. Gamma ışını patlamaları en parlak ve en enerji dolu ışık patlamaları olarak biliniyor. Bu patlamalar o kadar güçlü ki tek bir gamma ışını patlaması Güneş'ten tam bir trilyon kat daha fazla ışık yayabiliyor.

Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu

Bilim insanları 60 yıldan uzun süredir bilinen bu fenomeni açıklayacak bir yanıt ortaya koyamıyordu. Ancak geçen hafta Nature dergisinde yayımlanan bir makaleyle bu durum değişti.

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Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu

Yanıtın bu kadar zor olmasının temel sebebi gamma ışını patlamaların oldukça uzakta yaşanması. Bu patlamalar çoğunlukla birkaç milyar ışık yılı ötede yaşanıyor. Bazen bu mesafe nedeniyle araştırmacıların patlamanın kaynağını tespit edemediği durumlar oluyordu.

Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu

Bu patlamalar gökyüzünde birkaç saniyelik ışıklar halinde görülüyordu. Yeni çalışmada karmaşık bir matemetiksel denklemle bu patlamaların aslında çok yaşlı ölen yıldızlardan kaynaklanabileceği öne sürüldü.

Evrenin bir sırrı daha çözüldü! 60 yıldan uzun zamandır cevap aranıyordu

Ortaya atılan modelde gamma ışıklarıyla, kosmik ışınlar arasındaki etkileşimlere odaklanıldı. Bu bulanık patlamaların her birinin uzak galaksilerin çeperlerinde meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

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