Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook, Cambridge Analytica skandalından sonra kurallarında önemli değişiklikler yaptı. Kullanıcı verilerinin paylaşılmasıyla birlikte sıkıntılı günler geçiren sosyal ağda şimdi yeni bir özellik devreye girdi. Bu özellik Facebook bilgilerinizin Cambridge Analytica ile paylaşılıp paylaşılmadığını ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 10.04.2018 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 14:05
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Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
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Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz