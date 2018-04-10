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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

, skandalından sonra kurallarında önemli değişiklikler yaptı. Kullanıcı verilerinin paylaşılmasıyla birlikte sıkıntılı günler geçiren sosyal ağda şimdi yeni bir özellik devreye girdi. Bu özellik Facebook bilgilerinizin Cambridge Analytica ile paylaşılıp paylaşılmadığını ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2018 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 14:05
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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

ABD'li sosyal medya şirketi , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, politik seçimlere müdahale etmek amacıyla şirketinin yaklaşık 87 milyon kişinin verilerine uygunsuz bir şekilde ulaşmış olabileceğini duyurmuştu.

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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

NTV'nin haberine göre üyeleri şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açılan yeni bir özelliğikullanarak, bilgilerinin 'nın eline geçip geçmediğini öğrenebiliyor.

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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

Kullanıcılar, hesaplarına giriş yaptıktan sonra yeni özellikle ilgili iki farklı senaryoyla karşılaşıyor.

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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

"Hesabınızı Koruma" başlığıyla gelen bildirimde, eğer arkadaşlarınızdan biri 'nın data topladığı "This is Your Digital Life" soru yarışmasına bağlanmışsa, size uygulamanın engellendiği bilgisi veriliyor.

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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

Ayrıca bazı bilgilerinizin çalınmış olabileceği, linke tıklayarak ayrıntıları görebileceğiniz uyarısı yapılıyor.

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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

Eğer arkadaşlarınızdan söz konusu soru yarışması uygulamasına bağlanmamışsa yine "Hesabınızı Koruma" başlıklı bildirimle karşılaşıyorsunuz ancak yine de sizden hesabınıza bağlı uygulama ve web sitelerini gözden geçirmenizi istiyor.

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bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz
Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

ile yaşananlar, 'un 14 yıllık tarihinde başını en çok ağrıtan skandal olmuştu.

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