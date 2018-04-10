Facebook bilgilerinize ne olduğunu öğrenebilirsiniz

Eğer arkadaşlarınızdan söz konusu soru yarışması uygulamasına bağlanmamışsa yine "Hesabınızı Koruma" başlıklı bildirimle karşılaşıyorsunuz ancak Facebook yine de sizden hesabınıza bağlı uygulama ve web sitelerini gözden geçirmenizi istiyor.