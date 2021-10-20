Facebook ismini değiştiriyor! Sosyal medya devi yeni bir adla yeniden markalaşacak

İlk olarak metaverse'in ne olduğundan bahsedelim. Metaverse, Virtual Reality/VR yani Türkçe adıyla sanal gerçekliğin geliştirilmiş, ileri seviyesi olarak gösteriliyor. Kullanıcılar, gözlük ve kulaklıkla, sanal dünyaya girebiliyor. Metaverse'te çalışmak, oyun oynamak, gezinmek, müzik dinlemek vs... gibi birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Kurgusal bir evren. Kimilerine göre metaverse geleceğin kendisi olabilir. Ancak bazı uzmanlar metaverse'i bir çeşit Matrix olduğunu ve kontrol altında tutulmazsa tehlikeli bir hal alacağı konusunda eleştiriyor. Metaverse'in ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra Facebook'la ilgili haberimize geri dönebiliriz.