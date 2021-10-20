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Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 14:41

Facebook ismini değiştiriyor! Sosyal medya devi yeni bir adla yeniden markalaşacak

Facebook bir süreden beridir kötü günler geçiriyor. Kısa süre önce şirketin eski çalışanlarından biri olan Frances Haugen, şirketin, yüksek kardan vazgeçmemek için özellikle çocuk ve gençlerin bağımlı olduğu özelliklerini ve bu kesimlere zarar veren birçok uygulamasını bilerek düzenlemediğini ve konuyla ilgili araştırma sonuçlarını kamuoyundan sakladığını ileri sürmüştü. Facebook bu olaydan sonra açıklamalar yapmış ve Haugen'ı yalanlamıştı. Son gelişmelere göre şirket 17 yıldır kullandığını ismini değiştirip, gelecek nesil teknoloji olarak gösterilen metaverse'e zemin hazırlamak istiyor. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara daha yakından bakalım.

Facebook ismini değiştiriyor! Sosyal medya devi yeni bir adla yeniden markalaşacak

The Verge sitesinin konuyla ilgili yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Facebook, önümüzdeki hafta metaverse'e odaklandığını gösteren bir şekilde adını değiştirmeyi planlıyor.

Facebook ismini değiştiriyor! Sosyal medya devi yeni bir adla yeniden markalaşacak

İlk olarak metaverse'in ne olduğundan bahsedelim. Metaverse, Virtual Reality/VR yani Türkçe adıyla sanal gerçekliğin geliştirilmiş, ileri seviyesi olarak gösteriliyor. Kullanıcılar, gözlük ve kulaklıkla, sanal dünyaya girebiliyor. Metaverse'te çalışmak, oyun oynamak, gezinmek, müzik dinlemek vs... gibi birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Kurgusal bir evren. Kimilerine göre metaverse geleceğin kendisi olabilir. Ancak bazı uzmanlar metaverse'i bir çeşit Matrix olduğunu ve kontrol altında tutulmazsa tehlikeli bir hal alacağı konusunda eleştiriyor. Metaverse'in ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra Facebook'la ilgili haberimize geri dönebiliriz.

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Facebook ismini değiştiriyor! Sosyal medya devi yeni bir adla yeniden markalaşacak

Raporlananlara göre şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 28 Ekim'de yıllık olarak düzenlenen Connect konferansında isim değişikliğini açıklayabilir. Ancak isim değişikliğinin daha erken de duyurulabileceği iddia ediliyor.

Facebook ismini değiştiriyor! Sosyal medya devi yeni bir adla yeniden markalaşacak

Kaynak, Facebook'un isim değişikliğini sadece metaverse için yapmadığını, son dönemde bozulan imajını düzeltmek ve sosyal medyadan fazlasını elde etmek için olduğunu da söylüyor. Kaynak, Facebook'un daha çok tanınmak için hırs yaptığını da ileri sürdü. The Verge sitesi konuyla ilgili olarak bir Facebook sözcüsüyle iletişime geçtiklerini, ancak sözcünün yorum yapmayı reddettiğini belirtti.

Facebook ismini değiştiriyor! Sosyal medya devi yeni bir adla yeniden markalaşacak

Mark Zuckerberg geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Bizi sosyal medya şirketi olarak gören insanları şaşırtacağız. Bir metaverse şirketi olmak için gerekli adımları atıyoruz" demişti. Facebook'un şu anda, gelecekte akıllı telefonlar kadar yaygın olacağına inandığı AR ve VR gözleri gibi tüketici elektroniği üreten 10 binden fazla çalışanı var. Yapılacak olan isim değişikliği, Facebook'un bugüne kadar odaklandığı sosyal medyayla, diğer hizmetleri için bir çizgi olabilir. Genişleyen hedefler de marka değişikliğinin olması için zemin hazırlıyor.

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