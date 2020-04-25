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Facebook'tan 'a rakip geldi! kullanıma sunuldu!

Dünyayı etkileyen sebebiyle ev izolasyonu uygulanıyor. İnsanlar evlerine çekildi. İletişimi ise mesajlaşma uygulamaları üstünden sağlıyorlar. Tele konferans ve grup görüşmelerinde 'un ismi bu dönemde iyice parladı. Microsoft Skype Meet Now servisini duyurmuştu. Şimdi ise Rooms'u kullanıma sundu. Peki nasıl kullanılıyor? Detayları nedir? İşte detaylar...

AA Teknoloji
Giriş Tarihi: 25.04.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:05
Facebook'tan Zoom'a rakip geldi! Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde etkisini devam ettirmesiyle birlikte insanların platformları üzerinden bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak isteyen Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliği 'u kullanıma sundu.

Facebook'tan Zoom'a rakip geldi! Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlayacak.

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Facebook'tan Zoom'a rakip geldi! Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmeyecek.

Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren sohbetlerinde zaman sınırlaması da olmayacak ve sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabilecek.

Facebook'tan Zoom'a rakip geldi! Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

Sohbet linkini oluşturan kişiler kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebilecek ve sohbete daha fazla kişinin katılmasını istemedikleri takdirde katılımı kapatabilecek.

Facebook'tan Zoom'a rakip geldi! Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

Davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabilecek ve Messenger uygulaması olanlar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.

Facebook'tan Zoom'a rakip geldi! Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

"SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR 2 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, insanların pandemi sırasında bağlantıda kalmak için teknolojiyi belki de daha önce hiç olmadığı kadar çok kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Facebook'tan Zoom'a rakip geldi! Messenger Rooms kullanıma sunuldu!

"Koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölgelerde, Messenger ve WhatsApp üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramaların geçtiğimiz sene bu zamanlara göre 2 kat artış gösterdiğini gördük. Toplulukların ve bu topluluklarla bağlantıda kalmanın öneminin de bir kez daha farkına vardığımız bu zor zamanlar, bizi de platformlarımızda ne gibi yenilikler yapabileceğimizi düşünmeye itti. Umuyoruz ki, fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz bugünlerde insanlar üzerinden aileleri, arkadaşları ve toplulukları ile iletişimde kalmaya ve eğlenmeye devam edebilir ve AR filtreleri, oyunlar ve ekran paylaşma gibi özellikler sayesinde keyifli vakit geçirebilirler."

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