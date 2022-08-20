Geleneksel TV geride kaldı!

Sürekli büyüyen dijital akış hizmetleri, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını değiştirdi. Özellikle Netflix ve Disney+ gibi hizmetler geleneksel televizyon izlenmelerini büyük ölçüde düşürdü. Bir piyasa ölçüm firması olan Nielsen, sunduğu raporda Temmuz ayında geleneksel kablolu TV izleyicilerinin ilk defa dijital pazarda geride kaldığını belirtti İzleyiciler, temmuz ayı boyunca ortalama 190.9 milyar dakika izledi. Bu rakam 2020 pandemisindeki yasaklarda bile ortalama 169.9 milyar dakika seviyesindeydi. Rapora göre TV kullanımı önceki yıllarla neredeyse aynı. Rapora göre artık insanlar TV yerine dijital platformlarda daha fazla vakit geçiriyor. Analistlere göre Temmuz ayında gerçekleşen bu artışının sebebi Netflix'in ay içerisinde yayınladığı içerikler. Netflix, Temmuz ayı içerisinde Stranger Things, Virgin River ve The Umbrella Academy ve The Gray Man gibi içerikleri çıkardı. Bunun dışında Netflix'in rakipleri Hulu ve Amazon Prime'ın kullanıcıları da arttı. Toplamda dijital platformlar yüzde 34.8, kablolu TV ise 34.4 oranına erişti.