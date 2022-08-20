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Giriş Tarihi: 20.08.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 15:09

Geleneksel TV geride kaldı!

Online video akış hizmetleri kullanıcının izleme alışkanlığını değiştirdi. Yayınlanan bir rapora göre artık kullanıcılar dijital mecraları daha çok tercih ediyor.

Geleneksel TV geride kaldı!

Sürekli büyüyen dijital akış hizmetleri, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını değiştirdi.

Geleneksel TV geride kaldı!

Özellikle Netflix ve Disney+ gibi hizmetler geleneksel televizyon izlenmelerini büyük ölçüde düşürdü.

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Geleneksel TV geride kaldı!

Bir piyasa ölçüm firması olan Nielsen, sunduğu raporda Temmuz ayında geleneksel kablolu TV izleyicilerinin ilk defa dijital pazarda geride kaldığını belirtti

Geleneksel TV geride kaldı!

İzleyiciler, temmuz ayı boyunca ortalama 190.9 milyar dakika izledi.

Geleneksel TV geride kaldı!

Bu rakam 2020 pandemisindeki yasaklarda bile ortalama 169.9 milyar dakika seviyesindeydi.

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