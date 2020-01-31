Gizemli yapılar uydu fotoğraflarında ortaya çıktı!
Gizemli yapılar uydu fotoğraflarında ortaya çıktı!
Kullanıcıların en çok tercih ettiği harita uygulamalarının başında Google Maps geliyor. Dünya haritası üzerinde üç boyutlu olarak gezinti yapabileceğiniz ve sokak aralarında dolaşabileceğiniz bu uygulama oldukça yararlı. Bununla birlikte Google Maps'ten erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarıyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2020
15:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
16:05
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