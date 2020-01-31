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Gizemli yapılar uydu fotoğraflarında ortaya çıktı!

Kullanıcıların en çok tercih ettiği harita uygulamalarının başında geliyor. Dünya haritası üzerinde üç boyutlu olarak gezinti yapabileceğiniz ve sokak aralarında dolaşabileceğiniz bu uygulama oldukça yararlı. Bununla birlikte Maps'ten erişilen uydu fotoğrafları dünyanın dört bir yanında gizemli yapıları ve şekilleri ortaya çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 16:05

'la takılan bu gizemli yapıların bir çok kesim tarafından merak ediliyor.

İşte bu merak Estonyalı fotoğrafçı Kaupo Kikka'ı Sina Çölü'ne kadar sürükledi.

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Gördüğü bu gizemli şeklin peşine düşen fotoğrafçı buraya vardığında ise muazzam bir yer buldu.

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Karşınızda çölün tam ortasında hiç kullanılmamış ve çok uzun süre önce inşa edilmiş bir açık hava sineması…

Fotoğrafçının verdiği bilgiye göre, çılgın bir Fransız tarafından yaptırılmış olan sinemada ne yazık ki hiç bir film gösterilememiş.

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