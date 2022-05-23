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Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:33

Gmail uygulamasında büyük açık: Hesaplarınız çalınabilir!

Gmail kullanıcıları, Facebook hesaplarının çalınmasına olanak sağlayacak bir güvenlik açığını fark etti.

Gmail uygulamasında büyük açık: Hesaplarınız çalınabilir!

Kullanıcılarının kimlik bilgilerinin sıkça çalındığı Facebook uygulaması, bu seferde Gmail yüzünden gündeme geldi. Facebook'a Gmail hesabıyla giriş yapan kullanıcılarının hesaplarının çalınmasına dair bir açık keşfeden kullanıcı platform tarafından ödül aldı.

Gmail uygulamasında büyük açık: Hesaplarınız çalınabilir!

Açık, Youssef Sammouda tarafından, Facebook'ta oturum açmak için Gmail kimlik bilgilerini kullanan kullanıcılar için verildi.

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Gmail uygulamasında büyük açık: Hesaplarınız çalınabilir!

Sammouda'ya göre, Gmail kimlik bilgileriyle Facebook'a kaydolan kullanıcıların hesapları ele geçirilebiliyor.

Gmail uygulamasında büyük açık: Hesaplarınız çalınabilir!

Google 'OAuth ıd_token /' kodu ile bilgilerin çalınabildiğini iddia eden araştırmacı, bunun "açık yetkilendirme" olduğunu söyledi.

Gmail uygulamasında büyük açık: Hesaplarınız çalınabilir!

Forbes, " Amazon, Microsoft, Twitter ve diğer büyük isimler tarafından kullanılan ve kullanıcıların bu büyük sitelerden birinden oturum açma bilgilerini kullanarak hesapları üçüncü taraf sitelere bağlamasına olanak tanıyan bir standart" dedi.

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