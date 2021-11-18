Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:59Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 17:00
Google artık haberlere telif ödeyecek! Haber ajansı içerik parası alacak
Google bu aralar yeni çıkan yasalar gereği bir takım değişikliklere imza atıyor. Bilindiği üzere Güney Kore'de uygulama mağazalarında alternatif ödeme sistemlerinin yer alması ve geliştiricilerden kesilen komisyonla ilgili yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Google bu yüzden de Play Store'da değişikler gerçekleştirmişti. Şimdi de Fransa'dan dikkat çekici bir haber geldi. Google, yeni bir Fransız yasası uyarınca, teknoloji firması tarafından yapılan en büyük lisans anlaşmalarından biri kapsamında, beş yıllık geniş bir anlaşmayla haber ajansı Agence France-Presse'e ödeme yapmaya başlayacak.