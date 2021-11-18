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Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 17:00

Google artık haberlere telif ödeyecek! Haber ajansı içerik parası alacak

Google bu aralar yeni çıkan yasalar gereği bir takım değişikliklere imza atıyor. Bilindiği üzere Güney Kore'de uygulama mağazalarında alternatif ödeme sistemlerinin yer alması ve geliştiricilerden kesilen komisyonla ilgili yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Google bu yüzden de Play Store'da değişikler gerçekleştirmişti. Şimdi de Fransa'dan dikkat çekici bir haber geldi. Google, yeni bir Fransız yasası uyarınca, teknoloji firması tarafından yapılan en büyük lisans anlaşmalarından biri kapsamında, beş yıllık geniş bir anlaşmayla haber ajansı Agence France-Presse'e ödeme yapmaya başlayacak.

Google artık haberlere telif ödeyecek! Haber ajansı içerik parası alacak

Reklam gelirlerini Google ve Facebook gibi çevrimiçi firmalara kaptıran haber kuruluşları, teknoloji şirketlerinin hikayeleri arama sonuçlarında veya diğer özelliklerinde ödemeden kullanmalarından yıllardır şikayet ediyorlar.

Google artık haberlere telif ödeyecek! Haber ajansı içerik parası alacak

Bu arada benzer adımlar Fransa'nın dışında Avustralya'da da atılıyor. Medya şirketlerinin uzun süredir devam eden bu talebiyle milyarlarca dolarlık bir gelir oluşturabileceği ifade ediliyor.

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Google artık haberlere telif ödeyecek! Haber ajansı içerik parası alacak

Google, AFP'ye ne kadar ödeneceğini söylemedi. Ancak anlaşma beş yıl boyunca geçerli olacak. Google bu yılın başında 121 Fransız haber kuruluşuna üç yıl boyunca 76 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Google artık haberlere telif ödeyecek! Haber ajansı içerik parası alacak

Ancak anlaşma adil şartlar altında gerçekleştirilmediği için Fransız otoriteler tarafından askıya alınmıştı. (NTV)

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