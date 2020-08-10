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Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!
Teknoloji devi Google'ın gündemi bu aralar bir hayli dolu. Android 11'in beta testi devam ederken, diğer taraftan servislerinde değişiklikler yapıyor ve yeni uygulamalar üstünde çalışıyor. Bilindiği üzere Google, arada uygulamaları ve servisleri içinde temizlik yapıyor. Pek kullanılmayan veya gereksiz gördüğü uygulamalarını kapatıyor. Bazı zamanlar ise bu uygulamaları, başka bir uygulamanın içine dahil edebiliyor. Google geçmişte bunu çok yaptı ve şimdi de Google Play Music'in fişini çekmeye hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 10.08.2020
17:17
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
17:25
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