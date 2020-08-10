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bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

Teknoloji devi 'ın gündemi bu aralar bir hayli dolu. 11'in beta testi devam ederken, diğer taraftan servislerinde değişiklikler yapıyor ve yeni uygulamalar üstünde çalışıyor. Bilindiği üzere Google, arada uygulamaları ve servisleri içinde temizlik yapıyor. Pek kullanılmayan veya gereksiz gördüğü uygulamalarını kapatıyor. Bazı zamanlar ise bu uygulamaları, başka bir uygulamanın içine dahil edebiliyor. Google geçmişte bunu çok yaptı ve şimdi de Google Play Music'in fişini çekmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 17:25
Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Play Music de katıldı. YouTube Music'in çıkışıyla birlikte işlevini yitiren uygulamanın Eylül ayından başlayarak kapanma dönemine gireceği açıklandı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Avustralya ve Yeni Zelanda ile başlayacak ve Ekim'de tüm dünyada kapanacak. Uygulama 16 Kasım 2011'de yani yaklaşık 9 yıl önce kullanıma sunulmuştu.

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Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

Ancak Play Music şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

İşte Google'ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Spaces'ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)

Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

2005'te kurulan anlık mesaj servisi Talk 2017'da kapatılmıştı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

2002'de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016'da kapatıldı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekmeye hazırlanıyor!

2004'te açılan Orkut, Facebook'a direnemedi ve 2014'te kapısına kilit vuruldu.

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