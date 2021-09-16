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Giriş Tarihi: 16.09.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 15:21

Google, Facebook, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin çalışanları ne kadar kazanıyor? Aldıkları maaşlar nedir?

Teknoloji her geçen gün gelişiyor ve yeni çözümler ortaya çıkıyor. Dünyayı kıskacına alan coronavirüs pandemisine rağmen, teknoloji şirketleri atılımlar yapmaya ve büyümeye devam etti. Yeni projelere imza attılar ve yeni personelleri kadrolarına aldılar. Geçtiğimiz seneden bu yana yapay zeka, yazılım, siber güvenlik, sistem geliştirme, pazarlama ve daha birçok alanda teknoloji devleri tarafından binlerce iş ilanı paylaşıldı. ABD şirketlerinin yabancı işçiler için vize başvurularında bildirdiği veriler, sektörde çalışanların nasıl istihdam edildiğine ve aldığı maaşlara ışık tutuyor. İşte Amazon'dan Apple'a, Google'dan Microsoft'a, Facebook'a kadar teknoloji şirketlerinde çalışanların aldıkları maaşlar...

Google, Facebook, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin çalışanları ne kadar kazanıyor? Aldıkları maaşlar nedir?

Temmuz ayı başlarında, ABD'li teknoloji endüstrisi derneği CompTIA, corona virüs pandemisi rağmen sektörde geçen yılın 10 ayında istihdam artışı yaşandığını açıkladı. Bununla birlikte dev teknoloji firmaları 2021'in ilk yarısı boyunca ABD'de 80 binden fazla personeli işe aldı. Google'ın ana şirketi Alphabet, yalnızca ikinci çeyrekte bünyesine 4 binden fazla çalışan kattı.

Google, Facebook, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin çalışanları ne kadar kazanıyor? Aldıkları maaşlar nedir?

Genel olarak, haziran ayında yazılım ve uygulama geliştiricileri, BT destek uzmanları ve proje yöneticileri, sistem mühendisleri ve mimarları ve en yüksek talep gören sistem analistleri için 300 binden fazla iş ilanı yayınlandı. Yapay zeka gibi gelişen teknolojideki işler ise açık pozisyonların dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

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Google, Facebook, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin çalışanları ne kadar kazanıyor? Aldıkları maaşlar nedir?

Diğer taraftan, ABD'li şirketlerin, H1-B vize programı kapsamında yabancı işçileri işe alırken maaş (veya bazı durumlarda maaş aralıkları) dahil olmak üzere çeşitli bilgileri ifşa etmesi gerekiyor. Bu,teknoloji devlerinin yetenek için neleri göze alabileceğine dair fikir veriyor.

Bu nedenle, bugünlerde sektördeki maaşların nasıl olduğu hakkında bir fikir edinmek için Business Insider, şirketlerin mühendisler ve diğer kilit rollerde çalışanlara ne kadar ödediğini öğrenmek için ABD Yabancı Çalışma Belgelendirme Ofisi'nin kalıcı ve geçici yabancı işçiler için ifşa verilerini analiz etti.

İşte teknoloji devlerinin verdiği maaşlar...

Google, Facebook, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin çalışanları ne kadar kazanıyor? Aldıkları maaşlar nedir?

GOOGLE

Google, genellikle çalışmak için en iyi yerlerden biri olarak lanse ediliyor ve buna uygun maaş veriliyor. Bir yazılım mühendisine geçen ay yılda 353 bin dolar maaş teklif edildi. Mühendis ekibinin başında bulunan birinin ise yıllık maaşı 475 bin dolar ile 650 bin dolar arasında değişiyor.

Google, Facebook, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin çalışanları ne kadar kazanıyor? Aldıkları maaşlar nedir?

AMAZON

Amazon bulut çözümleri mimarlarına, konuma ve becerilere bağlı olarak yılda 90 bin 800 ile 185 bin dolar arasında ödeme yapıyor. Amazon'un Adam Selipsky tarafından yönetilen bulut birimi, baskın bulut bilişim işini desteklemek için teknik ve ticari yetenekleri işe almaya devam etti.

Business Insider, yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere, pazarlamacılara, satış görevlilerine, iş analistlerine ve daha fazlasına ne kadar ödediğini ortaya çıkarmak için Amazon'un bulut biriminin Ocak-Haziran ayları arasında başvurduğu 200'den fazla H-1B vizesini inceledi. Bu verilere göre en yüksek ücretli çalışanlar, taban maaş olarak 185 bin dolar kazanabiliyor.

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