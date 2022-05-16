Google Haritalar’da Bilmediğiniz 5 Özellik

Her gün güvenle kullandığımız harita uygulamaları birçok gizli özelliğe sahip. Uygulamalardaki gizli işlevler günlük hayatı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. İşte Google Haritalar'daki 5 gizli özellik! Kendi Haritanızı Oluşturun Kendinize ait haritalar oluşturarak farklı planları hızlandırabilirsiniz. Oluşturacağınız harita ile gideceğiniz lokasyonu tekrar aramanıza gerek kalmadan haritayı tıklamanız yeterli olacaktır. Kendinize özel haritalar oluşturabilmek için uygulamanın sol köşedeki menü düğmesine (üç çizgi), ardından Yerleriniz'e basın. Bu sekmeden Haritalar'a gidin ve alttaki Harita Oluştur'a basın (veya daha önce yapmış olduğunuz bir haritaya tıklayın). Bu araç, özellikle daha önce hiç gitmediğiniz bölgeleri keşfetmenize yarayacak. Herhangi bir gezi ya da tatil planınız varsa haritaya işaret yerleştirebilir ve farklı gruplara ayırabilirsiniz. Böylece zamanınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ya da ailenizle gideceğiniz bir tatile ortak çalışan ekleyerek 'paylaş' seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde harita üzerinde tatil planında her katılımcı ilginç görülen yerleri işaretleyebilir ve herkesin görmesini sağlayabilir. Arkadaşlarını Takip Et Arkadaşlarınızla buluşmaya çalışıyorsanız ve nerede olduklarından %100 emin değilseniz, yol tarifi alabilmeniz için tam konumlarını sizinle paylaşmak için Google Haritalar'ı kullanabilirler. Bunu yapmak için arkadaşınızın telefonunda Google Haritalar'ı açması, Profil Resmine dokunması ve menüden Konum Paylaşımı'nı seçmesi yeterlidir. Daha sonra Konumu Paylaş'a basarlarsa, Google Haritalar kişilerini açar ve konumlarını kiminle paylaşmak istediklerini seçebilirler. Buna izin vermek için konum ayarlarını değiştirmeleri gerekebilir, ancak konumlarını paylaştıklarında, ayrıntılarını paylaştığı süre boyunca arkadaşınızın nerede olduğuna dair canlı bir güncelleme alırsınız. Ayrıca telefonlarının kalan pil şarjını da görebileceksiniz. Birbirinizle buluştuktan sonra, Google Haritalar'a dönüp Konum paylaşma ekranının sağ alt köşesindeki durdur düğmesine basarak konum paylaşımı kapatılabilir. Eve Giden Son Treni Yakaladığından Emin Ol Bir sonraki gecenizde Google, Haritalar'ın size toplu taşımanın sizi gece için servisler kapanmadan önce evinize götürebileceği en son olası zamanı söyleyebileceğinden emin oldu. Eve son trenin (veya otobüsün) saatini öğrenmek için Google Haritalar'a gitmeniz, seyahat ettiğiniz iki yer arasındaki yol tarifini aramanız ve ardından toplu taşımaya geçmeniz gerekir. Ardından, aşağı okun yanında Şimdi Ayrıl'ı göreceksiniz. Buna tıkladığınızda Kalkış yeri, Varış tarihi ve Son müsaitlik seçeneklerine sahip olacaksınız. Bu sonuncuyu seçin ve mahsur kalmadan önce yakalayabileceğiniz en son olası tren veya otobüslerin bir listesi size verilecektir. Yine de uyarılırsınız, bir aracı yakalamak için mümkün olan en son fırsatı beklemek istemeyebilirsiniz. Google Haritalar'ın verileri her zaman en güncel veriler değildir - son dakika hizmet iptalleri sizi kolayca çıkmaza sokabilir. Bunun yerine yapmayı sevdiğimiz şey, son trenin saatini kullanarak yaklaşık bir saat kadar önce kalkan seçenekleri aramaktır. Bu şekilde, gecenizden hala bol miktarda yararlandığınızdan emin olabilirsiniz, ancak son dakikada kaza yapacak bir yer bulmanız pek olası değildir. Tekerlekli sandalye erişimine uygun rotaları bulun Google Haritalar'da yol tarifi aldığınızda, rotası her zaman erişim ihtiyaçlarınızı hesaba katmaz. Toplu taşıma ile seyahat ediyorsanız, Google Haritalar'da Seçenekler'i açabilir ve bunu değiştirmek için Tekerlekli Sandalye erişilebilir'e basabilirsiniz. Rotanız ve varış saatiniz seçildiğinde, erişilebilir rotanın ne kadar süreceğini daha iyi göstermek için değişecektir. Mükemmel değil - Google'daki erişilebilirlik bilgilerini güncellemek için üçüncü taraflara güveniyor - ancak yolculuğunuzun ne kadar süreceği konusunda size çok daha iyi bir fikir verebilir. Umarım bu, önemli iş görüşmesine veya özel randevuya geç kalmayacağınız anlamına gelir. Haritalar'ı çevrimdışı kullanın Verilerinizi yakmaktan kaçınmak istiyorsanız veya yabancı bir yere seyahat ediyorsanız ve herhangi bir hizmetiniz olmayacaksa, önceden plan yaparsanız Google Haritalar'a erişmek için WiFi'ye ihtiyacınız olmadığından, her şey kaybolmaz. iPhone veya Android akıllı telefonunuzda Google Haritalar uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki profil resminize dokunun. Bu menüde Çevrimdışı haritalar için bir seçenek göreceksiniz, ona dokunun ve daha önce indirmiş olduğunuz haritaları görebilir veya Kendi Haritanızı Seçin'i seçebilirsiniz. Normal Google Haritalar ile kullandığınız aynı kıstırma ve sürükleme kontrollerini kullanarak gezegenin etrafında hareket edebilir ve çevrimdışı bir haritaya sahip olmak istediğiniz alanı vurgulayabilirsiniz. Bir kez seçildiğinde indirmeye basın ve gitmeye hazırsınız - bir daha WiFi'ye bağlandığınızda, harita indirilecektir.