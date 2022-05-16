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Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 12:08

Google Haritalar'da Bilmediğiniz 5 Özellik

Google Haritalar, ilk olarak Şubat 2005'te piyasaya sürüldü ve lansmanından bu yana geçen 17 yıl içinde güncellemeler özellik paketini istikrarlı bir şekilde genişletti. İşte Google Haritalar'da bilmediğiniz 5 yeni özellik!

Google Haritalar’da Bilmediğiniz 5 Özellik

Her gün güvenle kullandığımız harita uygulamaları birçok gizli özelliğe sahip. Uygulamalardaki gizli işlevler günlük hayatı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. İşte Google Haritalar'daki 5 gizli özellik!

Google Haritalar’da Bilmediğiniz 5 Özellik

Kendi Haritanızı Oluşturun

Kendinize ait haritalar oluşturarak farklı planları hızlandırabilirsiniz. Oluşturacağınız harita ile gideceğiniz lokasyonu tekrar aramanıza gerek kalmadan haritayı tıklamanız yeterli olacaktır.

Kendinize özel haritalar oluşturabilmek için uygulamanın sol köşedeki menü düğmesine (üç çizgi), ardından Yerleriniz'e basın. Bu sekmeden Haritalar'a gidin ve alttaki Harita Oluştur'a basın (veya daha önce yapmış olduğunuz bir haritaya tıklayın).

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Google Haritalar’da Bilmediğiniz 5 Özellik

Bu araç, özellikle daha önce hiç gitmediğiniz bölgeleri keşfetmenize yarayacak. Herhangi bir gezi ya da tatil planınız varsa haritaya işaret yerleştirebilir ve farklı gruplara ayırabilirsiniz. Böylece zamanınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle gideceğiniz bir tatile ortak çalışan ekleyerek 'paylaş' seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde harita üzerinde tatil planında her katılımcı ilginç görülen yerleri işaretleyebilir ve herkesin görmesini sağlayabilir.

Google Haritalar’da Bilmediğiniz 5 Özellik

Arkadaşlarını Takip Et

Arkadaşlarınızla buluşmaya çalışıyorsanız ve nerede olduklarından %100 emin değilseniz, yol tarifi alabilmeniz için tam konumlarını sizinle paylaşmak için Google Haritalar'ı kullanabilirler.

Bunu yapmak için arkadaşınızın telefonunda Google Haritalar'ı açması, Profil Resmine dokunması ve menüden Konum Paylaşımı'nı seçmesi yeterlidir. Daha sonra Konumu Paylaş'a basarlarsa, Google Haritalar kişilerini açar ve konumlarını kiminle paylaşmak istediklerini seçebilirler.

Google Haritalar’da Bilmediğiniz 5 Özellik

Buna izin vermek için konum ayarlarını değiştirmeleri gerekebilir, ancak konumlarını paylaştıklarında, ayrıntılarını paylaştığı süre boyunca arkadaşınızın nerede olduğuna dair canlı bir güncelleme alırsınız. Ayrıca telefonlarının kalan pil şarjını da görebileceksiniz.

Birbirinizle buluştuktan sonra, Google Haritalar'a dönüp Konum paylaşma ekranının sağ alt köşesindeki durdur düğmesine basarak konum paylaşımı kapatılabilir.

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