Google Haritalar’da Bilmediğiniz 5 Özellik

Bu araç, özellikle daha önce hiç gitmediğiniz bölgeleri keşfetmenize yarayacak. Herhangi bir gezi ya da tatil planınız varsa haritaya işaret yerleştirebilir ve farklı gruplara ayırabilirsiniz. Böylece zamanınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle gideceğiniz bir tatile ortak çalışan ekleyerek 'paylaş' seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde harita üzerinde tatil planında her katılımcı ilginç görülen yerleri işaretleyebilir ve herkesin görmesini sağlayabilir.