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Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:03

Google o uygulamaları yasakladı: Telefonunuzda varsa hemen silin…

GOOGLE, Play Store'dan üç Android uygulamasını yasakladı. Cihazınızda bu uygulamalar varsa hemen silmeniz gerekiyor.

Google o uygulamaları yasakladı: Telefonunuzda varsa hemen silin…

Google, Play Store'dan üç Android uygulamasını kaldırdı ve bu uygulamaların telefonlara yüklenmesinin yüksek faturalara neden olabileceğini duyurdu.

Google o uygulamaları yasakladı: Telefonunuzda varsa hemen silin…

Mountain View firması, bu üç uygulamanın kötü şöhretini keşfettikten sonra çevrimiçi pazarını temizledi. Bu kötü niyetli ve kötü amaçlı yazılım, Android kullanıcılarına gizli abonelik oluşturarak yüzlerce pound değerinde zarar oluşturdu.

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Google o uygulamaları yasakladı: Telefonunuzda varsa hemen silin…

Style Message, Blood Pressure App ve Camera PDF Scanner olarak adlandırılan Google Play Store uygulamalarının hepsinde Kaspersky'deki araştırmacılar tarafından tespit edilen 'Joker' kötü amaçlı yazılımının gizlendiği keşfedildi.

Google o uygulamaları yasakladı: Telefonunuzda varsa hemen silin…

Bu kötü amaçlı yazılımın Google'ın güvenlik önlemleri sırasında pasif kalmasıyla rahatlıkla Play Store'a giriş yapabilen uygulamalar, sonradan aktifleşiyor.

"Trojan.AndroidOS.Jocker" ailesine ait olan bu virüsler, mağazadan yasal uygulamaları indiren ve kötü amaçlı kodları ekleyip tekrar farklı bir adla yüklenen uygulamalarda bulunuyor.

Google o uygulamaları yasakladı: Telefonunuzda varsa hemen silin…

Genellikle orijinal amaçlarını yerine getiren uygulamalar, kullanıcılar tarafından şüphe çekmiyor.

Belli bir süre sonra aktifleşen yazılım kullanıcıdan habersiz işlem yapabiliyor.

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