Google o uygulamaları yasakladı: Telefonunuzda varsa hemen silin…

Google, Play Store'dan üç Android uygulamasını kaldırdı ve bu uygulamaların telefonlara yüklenmesinin yüksek faturalara neden olabileceğini duyurdu. Mountain View firması, bu üç uygulamanın kötü şöhretini keşfettikten sonra çevrimiçi pazarını temizledi. Bu kötü niyetli ve kötü amaçlı yazılım, Android kullanıcılarına gizli abonelik oluşturarak yüzlerce pound değerinde zarar oluşturdu. Style Message, Blood Pressure App ve Camera PDF Scanner olarak adlandırılan Google Play Store uygulamalarının hepsinde Kaspersky'deki araştırmacılar tarafından tespit edilen 'Joker' kötü amaçlı yazılımının gizlendiği keşfedildi. Bu kötü amaçlı yazılımın Google'ın güvenlik önlemleri sırasında pasif kalmasıyla rahatlıkla Play Store'a giriş yapabilen uygulamalar, sonradan aktifleşiyor. 'Trojan.AndroidOS.Jocker' ailesine ait olan bu virüsler, mağazadan yasal uygulamaları indiren ve kötü amaçlı kodları ekleyip tekrar farklı bir adla yüklenen uygulamalarda bulunuyor. Genellikle orijinal amaçlarını yerine getiren uygulamalar, kullanıcılar tarafından şüphe çekmiyor. Belli bir süre sonra aktifleşen yazılım kullanıcıdan habersiz işlem yapabiliyor. Tespit edilen virüsler Google Play Store'dan kaldırıldı. Google, programlar kaldırılmadan önce indiren kullanıcıları silmeleri konusunda uyardı. Bu katogorideki uygulamaları Play Store'dan kaldıran Google, kullanıcılarını bir uygulama indiriyor olsalar bile, istenmeyen aboneliklerden kaçınmak için, en sık görülen kötü amaçlı yazılım kaynağı olan resmi olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçınmaları gerektiği konusunda uyardı. İşte o uygulamalar... • Stil Mesajı (com.stylelacat.messagearound), • Tansiyon Uygulaması (blood.maodig.raise.bloodrate.monitorapp.plus.tracker.tool.health) • Kamera PDF Tarayıcı (com.jiao.hdcam.docscanner) Google, Play Store'den uygulama yüklerken incelemeleri okumalı, geliştiriciyle ilgili bilgileri okumalı, kullanım ve ödeme koşullarını kontrol etmeli ve uygulamanın olumlu yorumlara sahip iyi bilinen bir uygulama olması konusunda dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Güvenilir olduğunu düşündüğünüz bir uygulama olsa bile uygulamanın hani erişimlerine izin istediğine dikkat etmelisiniz.