Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!
Akıllı telefonlarda günlük olarak kullandığımız birçok uygulama var. Bu uygulamalar kolay şekilde işlerimizi yapmamızı sağlıyor. Tabii ki gün geçtikçe bu uygulamaların çeşitliliği ve sayısı da artıyor. Teknoloji devi Google bu noktada devreye girdi. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.
Giriş Tarihi: 06.08.2020
17:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
17:09
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