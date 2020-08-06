Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Akıllı telefonlarda günlük olarak kullandığımız birçok var. Bu uygulamalar kolay şekilde işlerimizi yapmamızı sağlıyor. Tabii ki gün geçtikçe bu uygulamaların çeşitliliği ve sayısı da artıyor. Teknoloji devi bu noktada devreye girdi. Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 17:09
Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! İşte 'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Call Recorder:

görüşmelerinizin kaydını tutan bu , gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Realtime Booster

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

SmartSwipe

Bu telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Pro Camera Beauty

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Cartoon Art Photo

Google uyardı! Bu uygulamaları telefonunuzdan silin!

Emoji Camera

SON DAKİKA