Google üzerinden birçok oyun direkt olarak oynanabiliyor. Ancak bu oyunları oynayabilmek için öncelikli olarak yapmanız gerkeen şeyler var. Arama motoru Google üzerinde birçok oyun oynanabiliyor. İnternet başında sıkıldığınız zaman Google üzerinden bu oyunları oynayabilirsiniz. Atari Breakout Google'ın G�rseller b�l�m�ne Atari Breakout yazarak bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Pacman Arama bölümüne Pacman yazarak popüler Pacman oyununu oynayabilirsiniz. Solitaire Arama bölümüne Solitaire yazarak popüler Solitaire oyununu oynayabilirsiniz. Tic Tac Toe Arama bölümüne Tic Tac Toe yazarak popüler Tic Tac Toe oyununu oynayabilirsiniz. Zerg Rush Arama bölümüne Zerg Rush yazarak popüler Zerg Rush oyununu oynayabilirsiniz. DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...