Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı

Google tarafından yapılan açıklamaya göre böyle bir olayın nasıl gerçekleştiği halen net değil. İlk başta alan adının kullanım süresinin bittiği tahmin ediliyordu. Ancak Arjantinli bir dijital araştırmacı Andres Vazquez, alan adının 2020 Temmuzunda yenilendiğini belirtti. En az bir yıllık yenileme gerçekleşmiş olsa bile Kurona'nın birkaç ay sonra google.com.ar'ı satın alabilmesi gerekiyor.