HaberlerGaleriGoogle'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:34Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 10:37
Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı
Teknoloji devi Google, Android 12 hakkındaki haberlerle manşetlerden aşağı düşmüyor. Yeni işletim sistemi Android telefonlara birçok yetenek kazandıracak. Bu sefer Google ne Android 12 ne de yaptığı başka bir yenilikle adından söz ettirdi. Google'ın Arjantin domaini kısa süreliğine de olsa bir başkasının kontrolüne geçti. Nicolas Kurona isimli Arjantinli google.com.ar'ı sadece 25 liraya satın aldı.