Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 10:37

'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı

Teknoloji devi , 12 hakkındaki haberlerle manşetlerden aşağı düşmüyor. Yeni işletim sistemi Android telefonlara birçok yetenek kazandıracak. Bu sefer Google ne Android 12 ne de yaptığı başka bir yenilikle adından söz ettirdi. Google'ın domaini kısa süreliğine de olsa bir başkasının kontrolüne geçti. isimli Arjantinli google.com.ar'ı sadece 25 liraya satın aldı.

Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli arama motoru devi 'ın başına hiç beklenmedik bir talihsizlik geldi.

Google, 'deki resmi domain adresi google.com.ar'ı kaybetti. Söz konusu olay Türkiye'de yaşanmış olsaydı google.com.tr adresinin domain hakkı bir başkasına geçmiş olacaktı.

Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı

Rest of World'de yer alan habere göre isimli bir kişi durup dururken ünlendi. İnternette Bitcoin paylaşımları yapan ve Trump destekçiliğiyle biline Kurona'nın birkaç takipçisi bulunuyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı

'ın domain'in boşa düştüğünü gören Kurona hemen 270 pezosu (25 lira) ödeyerek google.com.ar'ın sahibi oldu. Kurona'nın Twitter paylaşımı kısa sürede 75 binden fazla beğeni aldı. Arjantin'de domain güvenliğinin düşük olması uzun süredir eleştiri konusu. Bir kullanıcı 'Arjantin'de Google bile güvende değil' paylaşımı yaptı.

Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı

tarafından yapılan açıklamaya göre böyle bir olayın nasıl gerçekleştiği halen net değil. İlk başta alan adının kullanım süresinin bittiği tahmin ediliyordu. Ancak Arjantinli bir dijital araştırmacı Andres Vazquez, alan adının 2020 Temmuzunda yenilendiğini belirtti. En az bir yıllık yenileme gerçekleşmiş olsa bile Kurona'nın birkaç ay sonra google.com.ar'ı satın alabilmesi gerekiyor.

Google'a 25 liralık şok! Teknoloji devi en başta ne olduğunu anlayamadı

Ülkedeki domain hizmeti sağlayıcısı NIC'de bir güvenlik açığı nedeniyle 'ın alan adının satıldığı görüşü ağırlık kazandı.

SON DAKİKA