HTC Wildfire E3 resmen tanıtıldı! HTC Wildfire E3'ün özellikleri ve fiyatı nedir?

Arka kısımdan bahsetmişken kameranın özelliklerine değinmeden geçmeyelim. Telefonda 13 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, biri makro diğeri de portre çekimler için olan 2 MP'lik iki sensör daha bulunuyor. Önde ise damla çentik içinde 13 MP'lik Selfie kamerası var.