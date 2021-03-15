HTC Wildfire E3 resmen tanıtıldı! HTC Wildfire E3'ün özellikleri ve fiyatı nedir?

Giriş segmentinde yer alan telefonda Mediatek Helio P22 yonga seti yer alıyor. 8 çekirdekli olan bu işlemci 2.0 GHz'de çalışıyor. Telefonda 3/4 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. MicroSD kart desteği de var. HTC Wildfire E3'te HD+ çözünürlüğünde 6.5 inç'lik LCD ekran kullanılmış. Parmak izi sensörü ise arka tarafta bulunuyor. Arka kısımdan bahsetmişken kameranın özelliklerine değinmeden geçmeyelim. Telefonda 13 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, biri makro diğeri de portre çekimler için olan 2 MP'lik iki sensör daha bulunuyor. Önde ise damla çentik içinde 13 MP'lik Selfie kamerası var. 4000 mAh pile sahip telefonda, USB-C, Bluetooth 4.2, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac both on 2.4 GHz / 5 GHz kablosuz bağlantı bulunuyor. Çift LTE destekli olan telefonun işletim sistemi ise Android 10. Mavi ve siyah renkte olan HTC Wildfire E3, Rus perakendeci Citilink listelenmiş durumda. Fakat telefonun tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyatının ne olacağı belli değil.