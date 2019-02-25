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  • Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Son birkaç gündür 'un katlanabilir ekranlı telefonu gündeme damga vurmuştu. Ancak Galaxy Fold'un popülerliği fazla uzun sürmedi, 'den cevap geldi. Daha önce sızıntılarla isminden söz ettiren X resmen tanıtıldı. 5G desteği olan Mate X, 6.6 inç'ten 8 inç'e büyüyen ekrana sahip. Akıllı telefon piyasasında artık katlanabilir ekranlı telefonlar rekabeti göreceğiz. İşte 'in fiyatı ve özellikleri...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 09:37
Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
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Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
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Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
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