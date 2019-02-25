Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
Huawei Mate X resmen tanıtıldı! Katlanabilir ekranlı Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
Son birkaç gündür Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold gündeme damga vurmuştu. Ancak Galaxy Fold'un popülerliği fazla uzun sürmedi, Huawei'den cevap geldi. Daha önce sızıntılarla isminden söz ettiren Huawei Mate X resmen tanıtıldı. 5G desteği olan Mate X, 6.6 inç'ten 8 inç'e büyüyen ekrana sahip. Akıllı telefon piyasasında artık katlanabilir ekranlı telefonlar rekabeti göreceğiz. İşte Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri...
Giriş Tarihi: 25.02.2019
09:35
Güncelleme Tarihi: 25.02.2019
09:37