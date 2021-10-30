Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin güncelleme konusunda neler yapacağı merak ediliyordu. Sonunda şirketten beklenen açıklama geldi. Huawei EMUI 12 desteği alacak akıllı telefon modellerini listeledi ve güncellemenin hangi tarihten itibaren verilmeye başlanacağını da açıkladı.