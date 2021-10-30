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Haberler Galeri Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı
Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:16

Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı

Güncelleme alacak Huawei telefonlar nedir? EMUI 12 güncellemesi ne zaman çıkacak? EMUI 12 hangi telefonlara yüklenecek? Huawei kullanıcıları cihazlarının güncelleme alıp almayacağını oldukça merak ediyor ve araştırıyor. Sonunda Çinli teknoloji devinden EMUI 12 hakkında açıklama geldi. Güncellemenin ne zaman çıkacağı ve hangi telefonlara yükleneceği belli oldu. İşte detaylar...

Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin güncelleme konusunda neler yapacağı merak ediliyordu. Sonunda şirketten beklenen açıklama geldi. Huawei EMUI 12 desteği alacak akıllı telefon modellerini listeledi ve güncellemenin hangi tarihten itibaren verilmeye başlanacağını da açıkladı.

Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı

Güncelleme alacak modeller arasında modeller arasında Nova 7, Nova 7i, Y9s, Y9 Prime 2019, P30, Mate 20 Pro, P20, Mate 10 Porsche Design P40 Pro+, Mate 40 Pro ve daha birçok cihaz yer alıyor.

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Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı

Şirket, listede yer alan akıllı telefon modellerinin 2022 yılının ilk yarısından itibaren söz konusu güncellemeyi almaya başlayacağını duyurdu. Huawei Mate ve P serisi için önümüzdeki aylarda beta test sürecinin başlaması bekleniyor.

Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı

HarmonyOS 2.0 işletim sistemine oldukça benzeyen benzeyen EMUI 12, Huawei ekosisteminin kolay dosya paylaşımı ve çeşitli Huawei cihazlarının uzaktan kontrolü ile entegrasyonuna büyük önem veriyor.

Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı

Sahip olduğu minimal tasarım ile dikkat çeken EMUI 12, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Kullanıcılar, durum çubuğunun sol kısmında aşağı doğru kaydırma işlemini yaparak bildirim panelini açabilecek, aynı işlemi sağ kısmında yaptığında ise parlaklık seviyesi, medya kontrolleri gibi ayarlara erişebilecek.

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