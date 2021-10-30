Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:15Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:16
Huawei telefon kullananlar dikkat! EMUI 12 güncellemesi alacak modeller açıklandı
Güncelleme alacak Huawei telefonlar nedir? EMUI 12 güncellemesi ne zaman çıkacak? EMUI 12 hangi telefonlara yüklenecek? Huawei kullanıcıları cihazlarının güncelleme alıp almayacağını oldukça merak ediyor ve araştırıyor. Sonunda Çinli teknoloji devinden EMUI 12 hakkında açıklama geldi. Güncellemenin ne zaman çıkacağı ve hangi telefonlara yükleneceği belli oldu. İşte detaylar...