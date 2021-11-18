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Giriş Tarihi: 18.11.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 16:50

Instagram kararını verdi! Fişi çekiliyor!

Instagram yeniliklere son hız devam ediyor. Kısa süre önce bünyesinde birkaç değişiklik yapan popüler platform, birden fazla yeni özellik üstünde çalışıyor. Kaynaklar bu yeni özelliklerden bir kısmının Reels videolar odaklı olacağını ileri sürdü. Bilindiği üzere Instagram, kısa videoda TikTok'la büyük bir rekabet içinde. Rakibinin önüne geçmek ve Reels'le olan etkileşimi artırmaya çalışıyor. Bir yandan bu gelişmeler olurken, diğer yandan Instagram yeni aldığı bir kararı açıkladı. Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'in fişini çekeceğini söyledi.

Instagram kararını verdi! Fişi çekiliyor!

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor. Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı aldı.

Instagram kararını verdi! Fişi çekiliyor!

Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti. Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu. 2021 Aralık sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

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Instagram kararını verdi! Fişi çekiliyor!

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı. Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.

Instagram kararını verdi! Fişi çekiliyor!

Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

Instagram kararını verdi! Fişi çekiliyor!

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı. Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

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