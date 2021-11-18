Instagram kararını verdi! Fişi çekiliyor!

Instagram yeniliklere son hız devam ediyor. Kısa süre önce bünyesinde birkaç değişiklik yapan popüler platform, birden fazla yeni özellik üstünde çalışıyor. Kaynaklar bu yeni özelliklerden bir kısmının Reels videolar odaklı olacağını ileri sürdü. Bilindiği üzere Instagram, kısa videoda TikTok'la büyük bir rekabet içinde. Rakibinin önüne geçmek ve Reels'le olan etkileşimi artırmaya çalışıyor. Bir yandan bu gelişmeler olurken, diğer yandan Instagram yeni aldığı bir kararı açıkladı. Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'in fişini çekeceğini söyledi.