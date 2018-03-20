Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

Instagram'da yıllardır kullanıcılar birbirlerinin post'larını paylaşabilmek için üçüncü parti repost uygulamaları kullanıyorlardı. Ancak artık Instagram bu konuya kendi çözümünü getiriyor. Instagram son dönemde özellikle devamlı olarak yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra bir türlü repost özelliği platforma eklenmedi ve kullanıcılar üçüncü parti uygulamalara yönelmişlerdi. YENİ ÖZELLİK TEST EDİLİYOR Belirtilene göre şu anda az sayıda kullanıcı, başkalarının Instagram gönderilerini yeniden paylaşmalarına imkan tanıyan yeni özelliği test etmeye başladı. DAHA FAZLASINI SUNUYOR Ayrıca belirtilene göre bu özellik daha fazlasını sunuyor. Instagram Hikayeleri'ne eklenmesi planlanan yeni özellik, diğer kullanıcıların fotoğraflarının hikayelerin içerisine eklenmesine ve üzerlerine yorumlar yapılabilmesini olanak tanıyor Öte yandan Instagram kullanıcıları, alıntılanan fotoğrafa tıklayarak, paylaşımın orijinal kaynağına gidebiliyor. Instagram kullanıcılarının bunu şu anda bir ekran görüntüsü alarak, Hikayeler üzerine yazarak ve yorum ekleyerek gerçekleştirmekte. Bir diğer yolu ise uygulama mağazasından yeni bir üçüncü parti indirmekti. INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA Diğer taraftan Instagram sözcüsü konuyla ilgili olarak, Instagram'da arkadaşlarınızla her anı paylaşmayı kolaylaştırmak için her zaman yolları test ediyoruz.