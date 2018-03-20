Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

DAHA FAZLASINI SUNUYOR

Ayrıca belirtilene göre bu özellik daha fazlasını sunuyor. Instagram Hikayeleri'ne eklenmesi planlanan yeni özellik, diğer kullanıcıların fotoğraflarının hikayelerin içerisine eklenmesine ve üzerlerine yorumlar yapılabilmesini olanak tanıyor