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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

'da yıllardır kullanıcılar birbirlerinin post'larını paylaşabilmek için üçüncü parti repost uygulamaları kullanıyorlardı. Ancak artık Instagram bu konuya kendi çözümünü getiriyor.

Emre Çetinkaya Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 20.03.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 13:17
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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor
Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

son dönemde özellikle devamlı olarak yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra bir türlü repost özelliği platforma eklenmedi ve kullanıcılar üçüncü parti uygulamalara yönelmişlerdi.

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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor
Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

YENİ ÖZELLİK TEST EDİLİYOR

Belirtilene göre şu anda az sayıda kullanıcı, başkalarının gönderilerini yeniden paylaşmalarına imkan tanıyan yeni özelliği test etmeye başladı.

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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor
Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

DAHA FAZLASINI SUNUYOR

Ayrıca belirtilene göre bu özellik daha fazlasını sunuyor. Hikayeleri'ne eklenmesi planlanan yeni özellik, diğer kullanıcıların fotoğraflarının hikayelerin içerisine eklenmesine ve üzerlerine yorumlar yapılabilmesini olanak tanıyor

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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor
Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

Öte yandan kullanıcıları, alıntılanan fotoğrafa tıklayarak, paylaşımın orijinal kaynağına gidebiliyor.

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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor
Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

kullanıcılarının bunu şu anda bir ekran görüntüsü alarak, Hikayeler üzerine yazarak ve yorum ekleyerek gerçekleştirmekte.

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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor
Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

Bir diğer yolu ise uygulama mağazasından yeni bir üçüncü parti indirmekti.

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'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor
Instagram'a yıllardır beklenen repost özelliği geliyor

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Diğer taraftan sözcüsü konuyla ilgili olarak, "Instagram'da arkadaşlarınızla her anı paylaşmayı kolaylaştırmak için her zaman yolları test ediyoruz."

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