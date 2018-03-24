İnternette 'olta'ya gelmeyin! Oltalama nedir? Ne değildir?

KAÇ TÜR OLTA DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ VARDIR?
Teknik olarak bakıldığında onlarca farklı yöntemden bahsetmek mümkündür. Bunların arasında aldatıcı, zararlı yazılım kökenli, klavye kaydedici, arka kapı, DNS-bazlı, MITM, oturum çalma yöntemleri en çok kullanılanlardır. Neredeyse zararlı yazılım çeşidi sayısı kadar oltalama yöntemi vardır. Fakat amaç açısından bakıldığında temelde iki farklı yöntemden bahsetmek mümkündür. Birinci yöntemde amaç kullanıcının değerli bir verisinin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmeye çalışılması (verinin dışarıya kaçırılması), ikincisinde ise zararlı bir yazılım/kod parçası kullanıcının bilgisayarına sızdırılmaya çalışılmasıdır (zararlıyı içeriye sızdırılması).
Zararlı yazılım bilgisayara bulaştığında yol açabileceği hasarlar bireysel düzeyde olabileceği gibi, büyük bir şirketin en değerli varlıklarını da hedef alabilir. Bu zararlı yazılımlar genelde belgelerin çalınması için, bozulması için veya şifrelenip fidye amacıyla kullanılması için oluşturulmaktadır.