İnternette 'olta'ya gelmeyin! Oltalama nedir? Ne değildir?

Örneğin "Garanti Bankası" adı kullanılarak gönderilen epostanın içeriğinde kullanıcının kullanıcı-adı ve şifresinin elde edilmesi hedeflenirken, "Turkcell Fatura" adı kullanılarak gönderilen e-posta "fatura.exe" adlı bir zararlı yazılımın bilgisayara indirilmesi isteniyor olabilir. Bu zararlıyı indirip bilgisayarına kuran kişi, çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayıp, tüm dosyalarını kaybetme, verilerin dışarıya sızdırılması veya tüm iletişiminin kötü niyetli kişilerce izlenebilmesine yol açabilecek tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Kurumsal firmalara yönelik geliştirilen özel saldırı çeşitlerinde (hedefli oltalamada [spear phishing]) amaç genelde kurumsal varlıklara odaklanıp, örneğin kredi kartı veritabanı, veya müşteri veritabanının dışarıya sızdırılmasıdır.

Benzer şekilde, web'de gezinen herhangi bir kullanıcı, gerçek izlenimi veren sahte bir web sitesine denk gelip, burada oltalama saldırısıyla karşılaşabilir. Yine benzer hedeflere yönelik geliştirilen sahte web siteleri kullanıcılar açısından bilgi/belge ve hesapların ele geçirilmesi için kullanılmaktadır.